Live De morning after: Lees de (meeste) resultaten van de gemeenteverkiezingen hier

Bilzen: Coalitie gaat verder, maar wisselt van burgemeester

In Bilzen hebben N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist opnieuw een coalitie gevormd. Bruno Steegen (Beter Bilzen) neemt wel de burgemeesterssjerp over van Frieda Brepoels (N-VA). Johan Sauwens (Trots op Bilzen) wordt net zoals in 2012 als grootste aan de kant geschoven. Dat vertelden de coalitiepartners in de TVL-studio.

Huidig burgemeester Brepoels ging er fors op achteruit, terwijl Sauwens stemmen won en opnieuw de grootste is. De huidige coalitie wordt toch voortgezet, waardoor Sauwens opnieuw tot de oppositie veroordeeld is. 'We hebben met Bilzen Bruist, Beter Bilzen en N-VA opnieuw een coalitie gemaakt, omdat we de voorbije zes jaar fantastisch bestuurd hebben', zei Brepoels in de TVL-studio. 'We hebben de meerderheid overeind kunnen houden - weliswaar nipt - maar we denken dat het belangrijk is om het project dat we de afgelopen zes jaar gestart zijn, verder te zetten.'

Dat gebeurt wel in een andere constellatie, want Beter Bilzen is de grootste coalitiepartner en levert met Bruno Steegen dan ook de burgemeester. 'We hebben met Beter Bilzen een heel positief verhaal gebracht en de afgelopen jaren goed mee bestuurd. Ik denk dat de Bilzenaar dat geapprecieerd heeft', reageerde Steegen bij TVL. 'De uitdaging van deze verkiezingen was: houdt deze meerderheid stand? Er was een vrij negatieve campagne van de oppositie, terwijl Bilzen het goed gedaan heeft. Wij zijn niet de grootste partij, maar wel de grootste winnaar.'