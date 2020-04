De coronamaatregelen bemoeilijken het werk van internationale vrachtwagenchauffeurs. Intussen blijven zij risico lopen op besmetting, getuigt een Belgische trucker. 'Iedereen moet zijn vinger in dezelfde vingerafdrukscanner steken, en ontsmettingsmiddelen zijn er niet.'

Wim Van De Reyd, vrachtwagenchauffeur bij het transportbedrijf S'Jegers, is een van de mensen die ervoor zorgen dat het transport van goederen door Europa en de wereld zijn gang blijft gaan. De bevoorrading komt niet in gedrang, zegt hij. Van De Reyd: 'Ik was gisteren nog in Rheinberg in Duitsland. De grote bedrijven daar blijven gewoon verder werken. Als ze iets willen transporteren of verschepen, is dat geen enkel probleem. Op dit moment transporteren we bijvoorbeeld heel veel hout.'Hoe ziet Van De Reyds job eruit na de coronamaatregelen? Kan hij de sanitaire voorzieningen bij truckstops bijvoorbeeld nog gebruiken? 'Dat is een redelijk groot probleem. Overdag lukt het nog. Maar 's avonds vanaf 22 uur tot 's morgens 6 uur zijn de tankstations gesloten. Als je jezelf om 4 uur 's morgens een beetje wilt opfrissen, kun je er niet terecht. Douchen kun je sowieso de hele dag niet meer.'Veel truckers zoals Van De Reyd zijn de hele week onderweg. 'Als je taak er 's avonds op zit en je wilt iets eten, is dat niet meer mogelijk. De voorzieningen om te eten zijn dan allemaal gesloten. Overdag kun je in een tankstation een stokbrood kopen. Maar je kunt niet een hele week op stokbrood leven. Gelukkig beschikken de moderne vrachtwagens over een koelkast en een kleine diepvries, je kunt dus wel een paar maaltijden meenemen. En in veel vrachtwagens is er ook een microgolfoven aanwezig.'Een ander probleem: truckchauffeurs krijgen lang niet alle nodige bescherming. 'Sommige persoonlijke beschermingsproducten, zoals ontsmettingsmiddel, zijn er gewoon niet. Onze werkgever krijgt die nu niet te pakken.''Als je in de haven van Antwerpen aankomt om een container op te pikken, moet je je aanmelden via een vingerscan', zegt Van De Reyd. 'Iedereen moet zijn vinger in diezelfde vingerscanner steken. Dat gebeurt duizenden keren per dag. En die vingerscanners worden niet gereinigd. We moeten ook met aanraakschermen werken. Daarop moeten we containernummer, zegelnummer enzovoort op ingeven. Ook die worden niet gereinigd.''Vroeger meldden we ons aan in een loket of een inkomhal. Die zijn nu allemaal gesloten. Ik ken geen enkel bedrijf waar je nog naar binnen mag. Je moet nu buiten wachten, of aanschuiven. Deze week was dat geen probleem. Maar de vorige weken vroor het nog. Als je 's morgens in de vrieskou staat en het is -1 graden, is dat allesbehalve aangenaam.''Veel vrachtwagenchauffeurs zijn momenteel technisch werkloos', weet Van De Reyd. 'Het werk is meer dan gehalveerd. De meeste Oost-Europese chauffeurs zijn daarom naar huis teruggekeerd. Zij hebben hier helemaal geen voorzieningen. Wij hebben tenminste nog een huis waar we elk weekend naartoe kunnen gaan.'