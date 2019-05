De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn is niet van plan haar bussen terug te laten keren naar het station Brussel-Noord zolang er geen structurele oplossing gevonden is voor de situatie in dat station. Dat laat De Lijn maandagavond weten. De Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt had eerder nog gevraagd om de halte aan het station weer in gebruik te nemen.

De Lijn besliste onlangs om niet meer halt te houden onder het Noordstation in Brussel. De chauffeurs klagen al maanden over onveilige en onhygiënische omstandigheden, gelinkt aan de groep transmigranten die al maanden in het station verblijft. De halte is nu verplaatst naar het Rogierplein. Tussen de ritten door stoppen de bussen op de busbaan in de Vooruitgangsstraat.

De Schaarbeekse burgemeester had maandag gevraagd om de bussen vanaf maandag weer aan het station te laten stoppen. Hij stelt dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico en bovendien is de halte vrijdagavond gekuist door een groep vrijwilligers. Daarom is volgens Clerfayt geen reden meer om de halte aan het station Brussel-Noord niet te gebruiken.

Maar De Lijn is daar niet voor te vinden. 'De bussen keren niet terug naar Brussel-Noord zolang er geen structurele oplossing is voor de problematiek', klinkt het maandagavond bij de openbaarvervoermaatschappij. 'De besprekingen daarover zijn volop aan de gang. Uiteraard blijven we in dialoog met de betrokken gemeentes en politiezones om tijdelijke oplossingen buiten het Noordstation te faciliteren en daar afspraken over te maken.'