De Lijn is er vorig jaar niet in geslaagd minder afhankelijk te worden van overheidssubsidies. Dat schrijft De Tijd donderdag. De vervoersmaatschappij voldoet daarmee niet aan de eisen van de Vlaamse regering.

De kosten­dekkingsgraad, die weergeeft welk deel van de inkomsten door de ticketverkoop wordt gedekt, daalde tot 20 procent, zo blijkt uit cijfers van De Lijn. De maatschappij kon dat cijfer van 16 procent in 2014 opkrikken tot 21 procent in 2018, maar vorig jaar ging de politiek gevoelige parameter dus achteruit.

In het regeerakkoord staat dat De Lijn een hogere kostendekkingsgraad moet blijven realiseren. Toch lijkt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) niet zwaar te tillen aan de dalende cijfers.

In een reactie aan De Tijd verwijst ze naar de coronatijden. 'De Lijn is blijven rijden voor wie aangewezen is op het openbaar vervoer voor essentiële verplaatsingen. Het verhaal van de stijging van de kostendekkingsgraad is niet aan de orde.'

