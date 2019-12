Bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn werden in 2019 al meer dan 600 chauffeurs aangeworven. De doelstelling voor dit jaar is bereikt, maar de maatschappij blijft wel aanwerven. 'Volgend jaar gaan we minstens evenveel nieuwe chauffeurs nodig hebben', zegt woordvoerster Ine Pieters.

Personeelsdirecteur van De Lijn Filip Claes zei dinsdag in 'De Inspecteur' op Radio 2 dat door de extra aanwervingen in 2019 het grootste chauffeurstekort opgelost zal worden. De Lijn had als doel om 570 nieuwe chauffeurs aan te werven, en eind november lag het aantal aangeworven chauffeurs al hoger dan 600, zegt hij.

Volgens de VRT is het tekort aan buschauffeurs in Antwerpen en de Vlaamse rand rond Brussel het grootst. In de Vlaamse rand legden de chauffeurs onlangs nog tien dagen het werk neer omdat ze hun vakanties of rustdagen niet konden opnemen. De Lijn schrapte tijdelijk ritten op een twintigtal buslijnen.

'Ook in die regio's hebben we de afgelopen maanden heel wat kandidaten kunnen aantrekken. We hopen absoluut om in de loop van januari overal de normale dienstregeling te kunnen garanderen', zegt Claes nog.

Onzekerheden

Woordvoerster Ine Pieters bevestigt dat de doelstelling voor 2019 bereikt is, maar benadrukt ook dat De Lijn blijft aanwerven om het personeelsverloop van volgend jaar verder op te vangen. 'We weten dat per jaar ongeveer 4 procent van de werknemers bij De Lijn spontaan vertrekt. Daarnaast gaan er elk jaar mensen op pensioen, maar we kunnen niet exact zeggen hoeveel dat er zijn. We weten van bepaalde mensen dat ze gaan vertrekken, en dan zijn er anderen die in een soort van brugpensioen kunnen stappen. Van hen weten we pas of ze vertrekken als ze een aanvraag indienen.'

De Lijn houdt met al die informatie rekening om te berekenen hoeveel nieuwe chauffeurs er nodig zijn. Dat zijn er volgend jaar minstens evenveel als in 2019, dus opnieuw ongeveer 600. De vervoersmaatschappij zet in 2020 dan ook opnieuw sterk in op de aanwerving van chauffeurs, en ook van technici. Ze zal daarvoor opnieuw mediacampagnes en jobdagen organiseren.