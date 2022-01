De Lijn waarschuwt voor aanhoudende structurele tekorten de komende jaren. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat het bedrijf tien procent van de reizigers voorgoed kwijt zal zijn, zo vreest de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij.

Ook in 2021 woog het coronavirus nog zwaar op De Lijn. Het aantal reizigers lag 40 procent lager dan in normale tijden. Dat betekent ook 40 procent minder inkomsten. Bovendien leidt de coronacrisis tot extra uitgaven. Bussen en trams moeten bijvoorbeeld grondiger gepoetst. De Lijn becijferde de totale impact door corona vorig jaar op 108 miljoen euro. Een bedrag dat werd gecompenseerd door de Vlaamse regering.

Maar De Lijn vreest ook in 2022 nog minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Er zouden nog steeds 20 procent minder reizigers dan normaal bus of tram nemen, zo schat het vervoersbedrijf in. De Lijn vreest dit jaar voor 55 miljoen euro minder opbrengsten. Dat zou ook de jaren nadien nog het geval zijn, met 40 miljoen minder opbrengsten in 2023 en 20 miljoen in 2024.

De nieuwe directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs, waarschuwt dan ook voor structurele tekorten en minder opbrengsten dan normaal. 'Financieel ziet het plaatje er niet rooskleurig uit', aldus de nieuwe CEO.

