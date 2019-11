De Lijn vindt geen plaats voor laadpalen en schrapt elektrische bussen in Gent

Een proefproject in Gent wordt na twee jaar afgevoerd en de milieuvriendelijke bussen zullen ingezet worden in Leuven en Antwerpen. De Lijn zegt het jammer te vinden dat het Gentse stadsbestuur 'niet meer gewicht in de schaal legt om de nodige vergunningen af te leveren'.