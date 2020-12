Dinsdag zijn er bij De Lijn opnieuw vakbondsacties aangekondigd. Nieuw overleg heeft voor de vakbonden niet het gewenste resultaat opgeleverd. De acties van maandag waren het meest voelbaar in Antwerpen.

Dat melden vakbonden ACV Openbare Diensten en ACOD TBM. Dinsdagochtend vindt opnieuw overleg plaats.

De bonden staakten maandag al om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen. Ze hadden al gewaarschuwd dat de staking voelbaar zou zijn over heel Vlaanderen. Bovendien gaven ze geen einddatum voor de acties, die lieten ze afhangen van de reactie van de directie. Maandagmiddag was er daarom opnieuw overleg gepland tussen de vakbonden en de directie van De Lijn.

'Het is positief dat het overleg er geweest is, maar er is niet voldoende uitgekomen', vertelt Jo Van der Herten, secretaris van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. Ook volgens Stan Reusen, van socialistische vakbond ACOD TBM, zijn er onvoldoende redenen om de acties stop te zetten. Dinsdag in de voormiddag is er wel nieuw overleg gepland met de directie van De Lijn.

De vakbondsacties waren maandag ook tijdens de avondspits voelbaar. In de meeste provincies reed wel meer dan de helft van de trams en bussen. Bij de start van de avondspits reed in Oost-Vlaanderen en in de stad Gent ongeveer de helft van de trams en bussen. In West-Vlaanderen was dat zelfs 80 procent, ook reden zes op de tien kusttrams uit. In Limburg reed 60 procent van het normale aantal trams en bussen, in Vlaams-Brabant 65 procent, al zijn er wel regionale verschillen.

In de stad Antwerpen reed slechts een derde van de bussen en trams.

Dat melden vakbonden ACV Openbare Diensten en ACOD TBM. Dinsdagochtend vindt opnieuw overleg plaats.De bonden staakten maandag al om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen. Ze hadden al gewaarschuwd dat de staking voelbaar zou zijn over heel Vlaanderen. Bovendien gaven ze geen einddatum voor de acties, die lieten ze afhangen van de reactie van de directie. Maandagmiddag was er daarom opnieuw overleg gepland tussen de vakbonden en de directie van De Lijn. 'Het is positief dat het overleg er geweest is, maar er is niet voldoende uitgekomen', vertelt Jo Van der Herten, secretaris van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. Ook volgens Stan Reusen, van socialistische vakbond ACOD TBM, zijn er onvoldoende redenen om de acties stop te zetten. Dinsdag in de voormiddag is er wel nieuw overleg gepland met de directie van De Lijn. De vakbondsacties waren maandag ook tijdens de avondspits voelbaar. In de meeste provincies reed wel meer dan de helft van de trams en bussen. Bij de start van de avondspits reed in Oost-Vlaanderen en in de stad Gent ongeveer de helft van de trams en bussen. In West-Vlaanderen was dat zelfs 80 procent, ook reden zes op de tien kusttrams uit. In Limburg reed 60 procent van het normale aantal trams en bussen, in Vlaams-Brabant 65 procent, al zijn er wel regionale verschillen. In de stad Antwerpen reed slechts een derde van de bussen en trams.