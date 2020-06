De Lijn herneemt tegen eind deze week de busritten over de grens met Nederland, nu weer meer grensverkeer mogelijk is.

Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Vanuit Limburg zijn er vier buslijnen richting Maastricht. In de provincie Antwerpen rijden alle bussen op de drie lijnen die de grens oversteken ten laatste woensdagmiddag opnieuw. In Oost-Vlaanderen hernemen de buslijnen tussen Sint-Niklaas en Hulst. En in West-Vlaanderen zou de lijn tussen Brugge en Breskens tegen eind deze week heropgestart moeten zijn.

Op al deze bussen zijn mondmaskers verplicht.

Burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD) noemt de heropstart een goeie zaak. 'Alleen al in Lanaken zijn er 4400 grensarbeiders. Een aantal onder hen nam tot aan het begin van de coronacrisis de bus om dagelijks naar het werk te gaan. Vanaf nu kan dat opnieuw', zegt Keulen. 'Hetzelfde geldt voor het leerlingenvervoer. Waar ouders tot nu de kinderen met de auto naar school brachten, kan die verplaatsing nu terug met de bus gebeuren. Er zitten in totaal ruim 1000 leerlingen uit Maastricht en omgeving in de Lanakense lagere en middelbare scholen.'

