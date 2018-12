De Lijn heropent halte aan Brusselse Noordstation

Na 'constructief overleg' met de betrokken partijen zijn er voldoende garanties om de tijdelijke haltes in de buurt van het station op te heffen, laat de vervoersmaatschappij donderdag weten in een persbericht.

Er zijn afspraken gemaakt over de properheid en de veiligheid van het busstation. Zo komen er extra vuilnisbakken en een grote container voor het afval na de voedselbedeling. Daarnaast wordt het afval binnen en buiten het station vaker verwijderd. Om wildplassen terug te dringen, komen er urinoirs. Daarnaast zullen er vaker poetsploegen ingeschakeld worden, ook in het weekend. Op 8 december opent het Rode Kruis een nachtopvang voor transmigranten.

Om de veiligheid te garanderen zal de Brusselse politie de hele dag patrouilleren in en rond het station. Daarnaast krijgt de controledienst van De Lijn ook een rechtstreekse lijn met de politie. Ten slotte zal ook de drugsproblematiek in het CCN-gebouw worden aangepakt en komt er verlichting in de donkere hoeken.

'Op het terrein zijn die eerste maatregelen al zichtbaar. We hebben er alle vertrouwen in dat de situatie aanzienlijk verbetert door deze afspraken. Samen met de betrokken partijen volgen we de toestand op het terrein nauwgezet op en overleggen we regelmatig', verklaart directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot.

De 30 buslijnen vertrekken vanaf vrijdag dus opnieuw vanuit het Noordstation, maar het loket van De Lijn heropent pas maandag. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat nog weten dat hij hoopt dat de nieuwe busterminal er snel aankomt.

'Slechte theaterstuk'

Brussels minister-president Rudi Vervoort is tevreden, en dan vooral voor de reizigers, dat De Lijn de halte Noordstation opnieuw in gebruik zal nemen. Over de manier waarop dat gebeurde, is Vervoort duidelijk: 'Dit slechte theaterstuk had vermeden kunnen worden.'

'Zeggen dat alles er goed gaat is fout, maar het probleem is opgeblazen. Zeker omdat andere leden van de partij N-VA het probleem onderhouden. Met name meneer Francken, die nog slechts een beperkt aantal dossiers per dag wil verwerken', stelt de Brusselse minister-president vast.

'Alle personen die geweigerd worden, waar denk je dat ze heen gaan? En dan zegt Francken dat we een aanzuigeffect creëren wanneer we ze helpen. Je ziet dat het een vicieuze cirkel is ten koste van de migranten in de eerste plaats en daarna ook de reizigers.'

