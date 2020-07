Nu de zomervakantie begonnen is, komt een uitvinding uit lockdowntijden wellicht opnieuw van pas: de digitale babysit. Die houdt de kroost nuttig bezig, zodat u ongestoord kunt doorwerken of - waarom ook niet - een boek lezen.

Een 16-jarige kerel die schilderworkshops geeft op kindermaat, twee jongedames die zich verkleden als prinses Elsa uit de Disneyfilm Frozen, een 22-jarige kleuterjuf in spe die ook (digitale) zanglessen geeft, een 13-jarig meisje dat 'superveel' van kinderen houdt of een huisvrouw die gewoon graag mensen wil helpen: het zijn maar enkele van de zowat 70 digitale babysits die hun diensten aanbieden op het onlineplatform Kluster. 'Bij het begin van de lockdown light kregen we te maken met een dubbel probleem', legt Lieselotte Roose van Kluster uit. 'Enerzijds zaten onze klussers - onder wie een groot aantal babysits - ineens zonder opdrachten, anderzijds kwamen thuiswerkende ouders in de problemen omdat ze hun werk moesten combineren met de zorg voor hun kinderen. Dat lukt vaak vrij goed, maar soms is zo'n uurtje onbezorgde focus wel welkom.' Et voilà, de digitale babysit was geboren. Het lijkt ideaal, op het platform kiest u een babysit die het best aan de noden van uw kind(eren) voldoet: de ene leest graag voor, de andere is gespecialiseerd in creatieve workshops en nog een andere in bewegingsspelletjes op afstand. Vervolgens legt u contact, spreekt u een geschikt moment en tarief af (gemiddeld 10 à 15 euro per uur) en kunt u eraan beginnen. Toch was er aanvankelijk wat terughoudendheid, vertelt Roose. 'Sommige ouders twijfelden: zou hun kleuter wel een uur lang geboeid bij het scherm blijven zitten? Maar van iedereen die het probeerde - intussen staan er toch al een 150-tal sessies op de teller - kregen we alleen positieve reacties. En de mond-tot-mondreclame doet haar werk. Bij kleine kinderen zijn de prinsessen zeer populair, zij vinden het geweldig om eens een uurtje te kunnen skypen met prinses Elsa. Terwijl heel wat oudere kinderen intussen grote fan zijn van de schilderworkshop, iets waar al prachtige kunstwerkjes uit zijn ontstaan. Sommige babysits en ouders zijn trouwens zeer inventief: zo is er een jonge tiener die al best zelfstandig is, maar zich toch vaak verveelt. Zijn ouders hebben met een van onze oppassen afgesproken dat hij een dag lang opdrachtjes kreeg via WhatsApp.' Tinne Velkeneers, in het dagelijks leven leerkracht aan een muziekacademie, is een van de digitale babysits die u via Kluster kunt boeken. 'Ik geef nu online les aan mijn leerlingen, maar af en toe heb ik wel een uurtje tijd over. En tijdens deze crisis vind ik het fijn om op die manier ouders uit de nood te helpen. Wat ik precies doe, hangt af van de interesse van het kind: verhalen voorlezen, spelletjes spelen, bewegingsoefeningen... Het jongste kindje was drie jaar en zelfs hij vond het heel leuk. Intussen heb ik een tiental sessies achter de rug en de reacties zijn altijd positief. Ouders zijn dankbaar dat ze even stevig kunnen doorwerken, terwijl hun kind toch nuttig wordt beziggehouden. Vooral de interactie is voor mij belangrijk: als ik merk dat een kind begint af te haken, kan ik het motiveren om toch nog mee te doen of samen een nieuwe activiteit te kiezen. Nadien zijn de kinderen altijd wel een beetje moe, anders dan wanneer ze een uur naar een tekenfilm hebben gestaard. Als babysitters kunnen we toch een belangrijke meerwaarde bieden.' Pedagoog Pedro De Bruyckere kende het concept van de digitale babysits nog niet. 'Ik had wel al gelezen over robotnanny's, die enkele jaren geleden in de Verenigde Staten opdoken. Dat zijn letterlijk robots met een interactief scherm die enige tijd je kind proberen te entertainen. Maar op het vlak van privacy vallen daar toch wel vragen bij te stellen. En bovendien kan het een vals gevoel van veiligheid geven: als de wifi wegvalt, of als er een wezenlijk probleem opduikt, staat zo'n robot natuurlijk machteloos. Dan lijkt een digitale babysit me toch een beter idee. Ik denk dat dit zeker een waardevol alternatief kan zijn voor een uurtje Netflix of computerspelletjes, omdat het toch veel persoonlijker en interactiever is. Zeker voor jonge kinderen, die zelf moeilijker hun weg zullen vinden naar de vele leerrijke onlineactiviteiten, kan dit zinvol zijn. Voorlezen is bijvoorbeeld heel belangrijk, en in dit geval wordt het kind daarbij ook persoonlijk aangesproken en kan het extra vragen stellen of zelf iets vertellen, wat zeker bevorderlijk is voor het begrijpend lezen.'