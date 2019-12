In de Wetstraat was 2019 een jaar van personeelswissels. In Vlaanderen schoof het politieke landschap een aardig stuk naar rechts op. Knack zat samen met minister-president Jan Jambon om het jaar in de politiek te overlopen. 'Laat kunstenaars maar maatschappijkritisch zijn, ik heb daar geen enkel probleem mee.'