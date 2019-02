De hand van de slaaf van Leopold II is opnieuw terecht: 'Het was natuurlijk één grote provocatie'

Vijftien jaar geleden werd de hand van het bronzen beeld van Leopold II op de dijk in Oostende afgezaagd door de actiegroep De Stoeten Ostendenoare. De hand is nu terecht en zal op het Gentse festival Same same but different donderdagavond overhandigd worden aan ­minister van Cultuur Sven Gatz en ­Bambi Ceuppens van het Africamuseum. Knack sprak in januari nog met Piet Wittevrongel van de actiegroep.