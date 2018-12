'De Grote Verbinding': Antwerps ontwerpbestuursakkoord tussen N-VA, SP.A en Open VLD

Aangezien het nog moet worden goedgekeurd door de verschillende partijcongressen, gaat het voorlopig nog om een 'ontwerpbestuursakkoord'. SP.A had de leden eerder al gevraagd om zaterdag 22 december vrij te houden daarvoor.

'De Grote Verbinding'

De drie partijen stelden het ontwerpakkoord vrijdagmiddag voor in het museum Plantin-Moretus.

Het kreeg de titel 'De Grote Verbinding' en N-VA, SP.A en Open VLD willen op basis van dat document van Antwerpen de 'meest leefbare stad van Vlaanderen' maken. Voor elk beleidsdomein zal er 'wijkgericht' gewerkt worden.

Wat staat er in het ontwerpakkoord? Het was vooral uitkijken naar wat SP.A zou kunnen binnenhalen om onder meer ten opzichte van de eigen leden te kunnen spreken van een koerswijziging in het huidige beleid. Op dat vlak kunnen de socialisten onder meer pronken met praktijktesten tegen discriminatie, de bouw of grondige renovatie van 5.000 sociale woningen en een verplicht conformiteitsattest bij nieuwe huurcontracten, te beginnen in de wijken waar de nood daaraan het grootst is. De Antwerpse binnenstad wordt ook 'maximaal autoluw', onder meer door parkeergeleiding voor bezoekers en door parkeren op straat voor te behouden voor bewoners en bijvoorbeeld hulpdiensten en functionele bezoekers zoals werklui. Voor minderjarige veelplegers, zij het niet de zwaarste gevallen, zou er een instelling op het grondgebied van Antwerpen komen gericht op het curatieve. Minder verrassende nieuwe maatregelen zijn de bouw van een fietsbrug over de Schelde, de intrede van stadsmariniers met uitgebreide bevoegdheden in wijken, een uitbreiding van het cameranetwerk - ook met drones - en maatregelen voor meer verkeersveiligheid op het vlak van infrastructuur en bijvoorbeeld venstertijden voor vrachtwagens. Verschillende monumenten zoals het Vleeshuis en Brouwershuis worden gerenoveerd, de normen van de lage-emissiezone worden strenger en een mogelijke 'groene taxshift' voor de haven wordt onderzocht.

Wie schepen wordt in het nieuwe stadsbestuur, wordt volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) pas beslist en bekendgemaakt nadat de partijcongressen zaterdag groen licht hebben gegeven voor het akkoord.

Kritiek

De presentatie van het ontwerpakkoord betekent nog niet dat de 'Bourgondische coalitie' volledig uit de startblokken is. De leden van de deelnemende partijen moeten dus nog groen licht geven en vooral bij SP.A zou dat nog spannend kunnen worden.

Er kwam de voorbije weken heel wat interne kritiek op een eventuele samenwerking met N-VA en die kritiek nam alleen nog toe na de regeringscrisis en het migratiedebat. De beweging 'Wij Zijn Socialisten' riep al op om tegen het akkoord te stemmen, wat de inhoud ook zou zijn.

Te krap

De gesprekken tussen N-VA, SP.A en Open VLD startten ongeveer een maand geleden.

De Wever en zijn N-VA, die met 23 zetels de grootste partij bleef in de Antwerpse gemeenteraad, hadden vóór de verkiezingen van 14 oktober aangegeven voorstander te zijn van een herhaling van de Zweedse coalitie van de voorbije zes jaar, maar die meerderheid was door het stagneren van Open VLD op twee zetels en het verlies van CD&V van vijf naar drie zetels volgens hem te krap geworden met 28 van de 55 zetels.

Daarom ging De Wever op zoek naar een alternatieve coalitie. Met SP.A erbij (6 zetels) in plaats van CD&V heeft de coalitie 31 zetels op 55. Dat hij Open VLD boven CD&V verkoos, heeft allicht te maken met de grote inhoudelijke overeenkomsten. CD&V was onder leiding van Kris Peeters dan weer een linksere koers gaan varen en ook op persoonlijk vlak boterde het tijdens de campagne duidelijk niet tussen De Wever en Peeters.

Groen (11 zetels) toonde volgens De Wever 'geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid'. PVDA en Vlaams Belang vielen af omdat De Wever sowieso niet met hen wil samenwerken.

Groen: 'Geen ommekeer'

Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci is het ontwerp-bestuursakkoord in Antwerpen 'geen ommekeer', zo reageerde ze al via Twitter. 'BDW II is een doorslagje van BDW I. Klimaatambitie afwezig, geen circulatieplan, geen extra groen, geen proactieve praktijktesten. Kortom: geen ommekeer.'

Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien deed het in oktober niet slecht in Antwerpen. Maar de groenen zagen een samenwerking met N-VA niet zitten, en voor een alternatieve linkse meerderheid zonder N-VA waren niet genoeg zetels.