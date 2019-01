De groenblauwe as is voor N-VA de nieuwe vierkoppige draak

Een tegen allen: het is de favoriete uitgangspositie van N-VA, dat zichzelf graag in de markt zet als het enige alternatief tegenover de - in haar ogen - links-linkser-linkst systeempartijen. Zo bekeken bracht de Marracrash goed nieuws voor N-VA, want op goed een halfjaar van nieuwe federale verkiezingen zette het vertrek uit de regering het verschil met de voormalige coalitiepartners mooi in de verf. Dat vertrek en de onverzettelijkheid - of net 'beginselvastheid', afhankelijk van wie u het vraagt - van N-VA sloegen weliswaar diepe wonden, en zorgen ervoor dat de Zweedse coalitiepartners dagdromen over alternatieven zonder N-VA. En zo gonst het plots van de geruchten over een groenblauwe as die na de stembusgang in mei wel eens het spel mee kan bepalen.

...