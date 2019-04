Met Geub is Woestijnvis zijn keurmerk definitief kwijt, schrijft columnist Peter Casteels.

Toen ik in de middelbare school zat, droomden klasgenoten van mij - allemaal jongens - ervan om later voor Woestijnvis te werken. Met programma's als Schalkse ruiters, In de gloria, De mol en Het eiland was dat veruit het invloedrijkste cultuurhuis in Vlaanderen. Dat heeft zelfs lang geduurd, tot Woestijnvis in 2012 met VIER een eigen zender dacht te kunnen beginnen. Het werd niet de triomftocht waar Wouter Vandenhaute op had gehoopt. Het begint er zelfs op te lijken dat die zender Woestijnvis meer heeft veran...