Op YouTube zijn miljoenen ASMR-video's te vinden: fluisterende, knisperende en kauwende mensen die hun kijkers trakteren op 'hersentintelingen'. In een nieuw boek leert u zelf tips en 'triggers' om een ASMR-artiest te worden.

Een elfjarig meisje dat zachtjes fluistert in de camera en kijkers 'triggert' met haar video's: het YouTube-kanaal van de West-Vlaamse Nanou Philips doet heel wat wenkbrauwen fronsen. Maar met ruim 27.000 geabonneerden en tot 150.000 views per filmpje weet het meisje een zeer gevoelige snaar te raken. Philips specialiseerde zich de voorbije maanden in zogenaamde ASMR-filmpjes: Autonomous Sensory Meridian Response. In totaal zouden er volgens YouTube 45 miljoen van die video's online staan, en ze hebben één ding gemeen: kijkers krijgen er 'hersentintelingen' of zelfs 'breinorgasmes' van, aangename sensaties in hun hoofd(huid) en hersenen. Ze worden ontspannen, gelukkig en slaperig door te kijken naar mensen die fluisteren, met papier knisperen, met hun nagels tik...