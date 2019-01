De eervolle exit van Geert Bourgeois, de man zonder wie de N-VA niet had bestaan

Toen Bart De Wever twee weken geleden Jan Jambon voorstelde als kandidaat-premier en zichzelf als kandidaat-minister-president, werd Geert Bourgeois gepresenteerd als de Europese lijsttrekker van de N-VA. Zo kan Bourgeois in het spoor treden van illustere voorgangers als Leo Tindemans, Wilfried Martens en Guy Verhofstadt: regeringsleiders die erin slaagden om aan hun politieke fin de carrière nog een zinvol Europees vervolg te breien. Zij het dat geen van hen uit vrije wil voor Europa koos: als het alleen van Tindemans, Martens of Verhofstadt had afgehangen, waren ze regeringsleider gebleven. Zou dat anders zijn bij Geert Bourgeois? Sinds 2014 leidt hij zijn Vlaamse regering zoals dit land dat van hem verwacht: keurig, zakelijk en met enige stijl - die van een burgerman op wie de tijd geen vat lijkt te hebben.

...