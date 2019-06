'De economische omstandigheden zijn gunstig voor een langere periode zonder regering'

Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

'Politici praten te veel over centen', zegt Etienne de Callataÿ. 'Het gaat bijna nooit over geluk.' Dat is volgens de bekende Franstalige econoom een belangrijk verklaring voor de verkiezingsoverwinningen van de PTB en Vlaams Belang.

Etienne de Callataÿ: 'Onze politici kunnen wel degelijk een verschil maken. Maar niet als het gaat om economische groei.' © Lies Willaert