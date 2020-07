De Doordenkers van Knack.be: Wat na corona?

Heeft het nieuwe coronavirus onze manier van samenleven voorgoed veranderd? Welke lessen kunnen we trekken uit deze crisis? Wat pakken we best anders aan na corona? Over deze vragen buigen vijf denktanks zich in de zomerreeks 'Wat na corona?'. De komende weken leest u hier opiniestukken van Minerva, Liberales, Oikos, Itinera en de Vrijdaggroep.