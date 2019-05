'De vraag is nu of men gaat bijsturen of op hetzelfde pad zal verdergaan', zei de voorzitter van Groen in De Ochtend op Radio 1. Of Groen kan samenwerken met N-VA zal daarvan afhangen, suggereert Almaci.

'Tijdens de afgelopen campagne was er een propagandatsunami van N-VA tegen Groen. Onze militanten zijn daar rustig onder gebleven, maar we staan ver van elkaar qua taalgebruik, manier waarop we aan politiek doen, stijl. Die diepe kloof wegwerken wordt moeilijk', aldus Almaci, die erop wijst dat in Vlaanderen N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet is. 'Zijn partij is de grootste, we zullen zien wat er uit de gesprekken komt.'

De voorzitter wijst er ook op dat de coalitievorming belangrijk is, maar dat de komende vijf jaar ook partijoverschrijdend gewerkt moet worden: 'Welk project willen we voor Vlaanderen en voor ons land?', zegt ze.

Op federaal niveau zijn Groen en Ecolo volgens Almaci een en ondeelbaar en beide partijen blijven dan ook samenwerken. 'Het lijkt erop dat Bart De Wever op federaal niveau zo veel mogelijk Franstalige partijen wil wegduwen, terwijl we in dit land moeten zien hoe we de kloof moeten overbruggen', zegt Almaci.

Volgens Almaci toont de overwinning van Vlaams Belang aan dat de partijen voor een uitdaging staan om voor iedereen perspectief te creëren en de bezorgdheden aan te pakken. 'We moeten de Vlaams Belang-kiezers ernstig nemen en bekijken hoe we als politieke partijen een antwoord kunnen geven op de duidelijke schreeuw rond de bezorgdheden van de burgers, en zien wat we kunnen veranderen', zegt ze. 'Daarnaast zijn ook mensen bezorgd over die overwinning, zoals mensen met een andere geaardheid of etnisch-culturele achtergrond.'

Almaci wijst er maandag opnieuw op dat Groen voor de vierde keer op rij een overwinning heeft geboekt. 'We hebben in Vlaanderen in een moeilijke context een stap vooruit gezet. We zijn grootste in Brussel, in Gent en in Leuven, in Brussel ligt het initiatief zelfs bij ons, en Tinne Van der Straeten zit weer in het Vlaams Parlement. Het mocht meer zijn uiteraard, maar we hebben ons eigen verhaal verteld en hebben een inhoudelijk constructief verhaal naar voren gebracht', klinkt het.