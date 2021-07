Het Overlegcomité van vrijdag was voorzien voor verdere versoepelingen, maar de zenuwachtigheid over de deltavariant van het coronavirus neemt toe. Premier Alexander De Croo (Open VLD) pleit in een interview met Knack voor kalmte.

'Zolang niet iedereen gevaccineerd is, in ons land en eigenlijk ook daarbuiten, moeten we nog steeds voorzichtig blijven. Dat betekent niet dat we alarmistisch moeten zijn,' dixit De Croo.

'Waar stijgen de besmettingen weer? Vooral bij jongeren, de grootste groep die nog niet gevaccineerd is. Het is ook de groep die niet in de ziekenhuizen belandt. Kijken we naar landen waar de deltavariant al een grotere impact heeft dan bij ons en die ook ver of verder staan met hun vaccinaties, zoals het Verenigd Koninkrijk of Israël, dan zien we zelfs amper een toename van de hospitalisaties.

'We hebben ook geen enkele indicatie dat - zolang we ons wel aan de regels houden - de opnames in ons land weer drastisch zullen stijgen, laat staan dat de ziekenhuizen opnieuw onder druk komen te staan of dat andere zorg opnieuw moet worden uitgesteld. Dat is cruciaal, dus voorlopig - we moeten altijd met twee woorden spreken in deze crisis - zie ik echt geen reden om van plan te veranderen.'

'De regels die in België gelden, zijn evenwichtig en goed, en ik ben blij dat wij het nachtleven nog niet hebben heropend. Wij hoeven dus ook niet te jojoën met verstrengingen en versoepelingen.'

Lees het integrale interview met Alexander De Croo

