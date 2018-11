De Croo zet voordracht Vanackere op agenda ministerraad

Directeur Marcia De Wachter en gouverneur Jan Smets, beiden van CD&V-signatuur, vertrekken bij de Nationale Bank. Volgens de politieke logica kwam het CD&V en N-VA toe om voor opvolgers te zorgen, maar in het kader van het goed bestuur werd besloten het directiecomité met één positie af te slanken. CD&V draagt voormalig minister van Financiën Steven Vanackere voor als nieuwe directeur.

Delen Ik kan moeilijk begrijpen dat men in 2018 nog steeds vindt dat er geen enkele vrouw aan tafel moet zitten bij de Nationale Bank. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo

Daarmee verdwijnt de enige vrouw uit het directiecomité, en dat zint Marcia De Wachter niet. Ook N-VA en Open VLD lieten al weten dat het louter om een beslissing van CD&V gaat en niet van de federale regering.

De Croo wil nu dat de regering zich volgende week over de voordracht buigt. 'Ik kan moeilijk begrijpen dat men in 2018 nog steeds vindt dat er geen enkele vrouw aan tafel moet zitten bij de Nationale Bank', zegt hij.

Zelf droeg Open VLD in 2015 Tim Hermans voor als directeur bij de Bank, ook een man. 'Maar we zijn nu drie jaar later, de discussie is op dat gebied een stuk geëvolueerd', zegt De Croo. 'Je moet dit bovendien in zijn totaliteit bekijken. Open VLD heeft recent heel wat vrouwen voorgedragen. Fientje Moerman bij het Grondwettelijk Hof en Annemie Turtelboom bij de Europese Rekenkamer. We hoeven hierin van niemand kritiek te krijgen', vindt de minister.