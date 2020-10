De nieuwe federale regering zal al het nodige doen om de economische crisis te overwinnen. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd in zijn regeringsverklaring voor het parlement. Naast het economisch vertrouwen wil de regering ook het vertrouwen in de politiek herstellen.

De regeringsverklaring vond uitzonderlijk plaats in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel. Alle parlementsleden mogen of willen de verklaring fysiek bijwonen. Om dan voldoende afstand tussen de parlementsleden te garanderen in deze coronatijden, is de zaal van de Belgische Kamer gewoon te klein.

De Croo gaf de grote lijnen mee van het regeerakkoord dat de zeven partijen woensdag in de vroege uurtjes hebben gesloten. Daarbij had hij aandacht voor de sociale maatregelen, zoals investeringen in de gezondheidszorg en het verhogen van de minimumpensioenen, maar ook voor de maatregelen die de door de coronacrisis getroffen economie te herstellen.

De premier benadrukte dat de regering er alles zal aan doen om de economische crisis aan te pakken. Hij verwees onder meer naar een investeringspakket van in totaal 4,7 miljard euro in digitalisering en duurzame economie. Economie en ecologie zijn daarbij niet tegengesteld. De Croo spreekt van 'het meest groene regeerakkoord in de geschiedenis van ons land'.

'Aan alle Belgen, alle ondernemers en alle investeerders zeg ik klaar en duidelijk: deze regering zal alles doen wat nodig is om de crisis te overwinnen. Whatever it takes', zei De Croo.

De regering wil niet alleen de economie, maar ook het vertrouwen in de politiek herstellen. 'Afbreken is makkelijk. Het kost echt niet veel moeite. Maar het brengt ons nergens. De voorbije jaren hebben we gezien hoe ruwheid en hardheid ook het politieke debat hebben overgenomen. Maar wat heeft het ons bijgebracht? Behalve meer tegenstellingen, meer polarisering en meer wederzijds onbegrip. Met ellenlange formaties tot gevolg'.

De Croo vroeg het vertrouwen van het parlement. Dat moet over 48 uur, zaterdag dus, over dat vertrouwen stemmen. Vrijdag volgt er een debat over de regeringsverklaring.

