Premier Alexander De Croo waarschuwt voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die ook hier te voelen zullen zijn. De eerste minister dringt bij de Europese Unie aan op een pakket van maatregelen om de economische impact zo goed mogelijk te dempen.

180 graden

Na de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese Unie een ongezien pakket aan maatregelen getroffen tegen Rusland. Het gaat onder meer om de sluiting van het Europese luchtruim voor Russische maatschappijen en toestellen, maar ook om een uitsluiting van bepaalde Russische banken uit het internationaal betaalverkeer en individuele sancties tegen onder meer president Vladimir Poetin en buitenlandminister Sergej Lavrov. Premier De Croo waarschuwt voor Russische tegensancties, die pijn kunnen doen. 'De gevolgen van de oorlog zullen we ook bij ons voelen. Daar moeten we duidelijk en eerlijk over zijn', klonk het dinsdag op een persconferentie van de regering over de situatie in Oekraïne. België dringt bij de Europese Unie alvast 'zeer sterk' aan op een pakket aan maatregelen om de economische impact te dempen, zei De Croo. 'Deze klap zullen we zeker te boven komen, maar enkel als er voldoende solidariteit is, Europees maar ook binnen ons land', klonk het. Volgens De Croo betekent de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende Europese reactie 'een omslag die onze toekomst zeer sterk zal bepalen'. 'We leven vandaag in een ander Europa. Dit moment is zeer bepalend op gebied van veiligheid, defensie en energiebeleid. We zien een omkering van bijna 180 graden.'