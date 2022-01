Premier Alexander De Croo wil morgen/vrijdag absoluut uitpakken met een coronabarometer. Dat bleek uit zijn antwoorden tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer. 'Morgen zal een belangrijk moment zijn voor alle regeringen van het land, om aan te tonen dat we al de kennis die we hebben opgedaan, kunnen bundelen.'

Een barometer waarin het overschrijden van bepaalde epidemiologische drempels wordt gekoppeld aan bepaalde maatregelen moet meer voorspelbaarheid brengen in het beleid. Dat idee doet al veel langer de ronde, maar raakte tot nog toe niet verder dan de tekentafel. De kritiek die na afloop van de laatste paar Overlegcomités te horen was uit onder meer de cultuursector en de sportwereld, heeft de barometer opnieuw op het voorplan gezet.

Het Overlegcomité hakt morgen/vrijdag de knoop door. Volgens premier Alexander De Croo is het alvast de bedoeling om een barometer te lanceren voor cultuur, horeca en sport. 'Dat betekent niet dat andere maatregelen niet mogelijk zijn, maar die sectoren hebben meer voorspelbaarheid nodig dan anderen om zich te organiseren', antwoordde hij donderdagnamiddag in de Kamer op vragen van Catherine Fonck (cdH) en Caroline Taquin (MR). 'Morgen zal een belangrijk moment zijn voor alle regeringen van het land, om aan te tonen dat we al die kennis die we hebben opgedaan kunnen bundelen.'

De Croo benadrukte ook nog dat de besmettingscijfers op dit moment nog volop stijgen. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe, hoewel de druk op de afdelingen intensieve zorgen nog altijd afneemt. 'Het feit dat er dat er zoveel mensen in het ziekenhuis belanden, betekent dat we nog altijd niet kunnen zeggen dat omikron hetzelfde is als een gewone griep. De vaccinatie, en meer specifiek de booster, blijft ons beste verdedigingsmiddel.'

