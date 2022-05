De Croo vraagt onderhoud met Iraanse president over lot Djalali

Premier Alexander De Croo heeft een aantal weken geleden een gesprek aangevraagd met de Iraanse president Ebrahim Raisi. Hij zal daarbij nog meer dan hij al van plan was het lot van de Zweeds-Iraanse VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali aankaarten, zei hij donderdag in de Kamer.

Het Iraanse staatspersagentschap ISNA berichtte gisteren/woensdag dat Iran de executie van Djalali ten laatste op 21 mei uitvoert. De Zweeds-Iraanse arts en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel werd in 2016 in zijn geboorteland aangehouden op verdenking van spionage. Hij werd een jaar later ter dood veroordeeld, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces.

Premier Alexander De Croo benadrukte donderdag in de Kamer dat het nieuws van het Iraanse persbureau voorlopig niet bevestigd is, noch door Buitenlanse Zaken, noch door de advocaat van Djalali, noch door de Zweedse regering.

Dat neemt niet weg dat ons land “bijzonder bezorgd” is over het lot van Djalali, zei de premier. De situatie wordt al jaren van nabij opgevolgd en dat is ook nu het geval. Zo heeft de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken vandaag/donderdag contact opgenomen met de Iraanse ambassade om opnieuw aan te dringen op duidelijkheid en om het Belgische verzet tegen het uitvoeren van de executie nog eens duidelijk te maken.

De Croo zelf heeft enkele weken geleden een gesprek aangevraagd met de Iraanse president Ebrahim Raisi. Hij zal de situatie van de Iraans-Zweedse dokter nog meer benadrukken dan hij al van plan was, zei hij.