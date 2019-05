Alexander De Croo grijpt de studie over de VDAB aan om de werking van de VDAB aan de kaak te stellen.

'De VDAB werkt te traag en te statisch en zou zijn monopolie moeten opgeven.' Dat zegt federaal vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) in een reactie op de studie over de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.

Uit een studie van onderzoekers van de KU Leuven blijkt dat een kwart van de werkzoekenden die zich in 2016 inschreef bij de VDAB, een jaar later nog altijd zonder werk zat en ook niet deelnam aan opleidingen, stages of bemiddeling door de VDAB of een externe organisatie.

De Croo grijpt de studie aan om de werking van de VDAB aan de kaak te stellen. 'De studie bevestigt wat ik al een tijd zeg: de VDAB wacht veel te lang om mensen in een traject te steken. Ik vind dat de VDAB veel te veel een monopolie heeft. Er zou meer een beroep gedaan moeten worden op externe organisaties.'

De liberale minister geeft het voorbeeld van BeCode, dat jongeren in zes maanden een basisopleiding in programmeren geeft. 'We kunnen nog vaker uitbesteden aan zulke gespecialiseerde externe organisaties voor opleidingen of begeleiding. Ze spelen korter op de bal', zegt hij. 'De VDAB is te weinig resultaatgericht.'