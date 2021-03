Voor premier Alexander De Croo mag een bewijs van vaccinatie tegen het coronavirus niet bepalen wie kan reizen en wie niet. Dat zei hij donderdag na afloop van een ontmoeting met zijn Kroatische ambtgenoot Andrej Plenkovic. Voor De Croo moet bijvoorbeeld ook een recent negatief testresultaat reizen mogelijk maken.

De Europese Commissie werkt al even aan een vaccinatiecertificaat, waarmee Europeanen zullen kunnen aantonen of ze ingeënt zijn tegen COVID-19. Daarnaast zal het certificaat ook aangeven wanneer de houder het laatst een coronatest heeft ondergaan en of hij of zij al besmet raakte met het virus en dus immuniteit heeft opgebouwd.

De lidstaten moeten echter nog beslissen waar het certificaat precies voor zal dienen, denk bijvoorbeeld aan het toelaten van niet-essentieel reisverkeer. Griekenland, dat erg afhankelijk is van toerisme, pleitte daar al verschillende keren voor. De Europese leiders snijden het onderwerp later deze maand aan op een Europese top.

Premier Alexander De Croo en de Kroatische premier Andrej Plenkovic hadden het er donderdag al over tijdens een ontmoeting in Brussel. Na afloop herhaalde De Croo dat het voor België niet de bedoeling kan zijn om niet-essentieel reisverkeer alleen toe te laten voor mensen die een vaccin hebben gekregen. 'Een certificaat dat reizen zou toelaten, enkel gebaseerd op vaccinatie, zou compleet onaanvaardbaar zijn wanneer een zeer groot deel van de bevolking nog geen kans heeft gehad om zich te laten vaccineren', was hij duidelijk. Voor De Croo moet het vaccinatiebewijs bijvoorbeeld ook rekening houden met een recent negatief testresultaat. 'Vaccinatie en een negatieve test moeten gelijkwaardig zijn.'

Volgens de premier zitten verschillende andere Europese landen op dezelfde lijn. De Croo zal op de Europese top ook pleiten voor een betere Europese coördinatie van de productiecapaciteit, zei hij nog. 'De Europese Commissie heeft goed werk geleverd met de groepsaankoop van vaccins, maar nu is productiesnelheid de sleutel. Beter coördineren, in de cockpit van de productie zitten en een actievere rol spelen, moeten nu de prioriteit zijn.'

