De 11 miljard euro extra budget die de federale regering de komende jaren in defensie wil investeren zal wellicht niet volstaan. Dat heeft premier Alexander De Croo woensdag gezegd in de Kamer. 'De Europese landen zijn te ver gegaan in de besparingen op Defensie', vindt De Croo.

De federale regering besliste eerder dit jaar, nog voor de Russische inval in Oekraïne, om de komende jaren meer dan 10 miljard euro extra te investeren in het leger. Zo gaat tegen 2030 1,54 procent van het bruto binnenlands product naar Defensie, terwijl dat vorig jaar volgens cijfers van de NAVO om amper 1,12 procent van het bbp ging. Dat bondgenootschap vraagt van de leden echter jaarlijkse investeringen a rato van 2 procent van het bbp.

Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne vroegen verschillende fracties, ook binnen de meerderheid, al om bijkomende middelen voor het leger. Volgens premier Alexander De Croo is het 'duidelijk' dat de extra inspanning die de regering al beslist heeft 'niet zal volstaan'. Dat zei hij woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar de nieuwe Belgische nationale veiligheidsstrategie werd besproken. 'Over het algemeen zijn de Europese landen te ver gegaan in besparingen op Defensie', zei hij ook.

De eerste minister verwees naar de extra NAVO-top van eind volgende week, waarop ook de Amerikaanse president Joe Biden aanwezig zijn. Volgens De Croo zal er vooral gevraagd worden om te investeren in de operationaliteit van het leger op korte termijn. 'Het is duidelijk dat ons land daar ook zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Wat gebeurt in Oekraïne is het 9/11-moment van Europa, dat hier verstrekkende gevolgen zal hebben op gebied van veiligheid.'

