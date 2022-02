Er moet met Rusland worden gepraat, maar zo'n rechtstreekse dialoog met Moskou kan niet onder de dreiging van geweld worden gevoerd. Het is aan de Russen om aan de oostelijke grens van Europa voor een de-escalatie van de militaire spanningen te zorgen. Dat was woensdag de gemeenschappelijke boodschap van premier Alexander De Croo en zijn Estse collega Kaja Kallas, bij een bezoek aan de Belgische militairen die actief zijn op de luchtmachtbasis van Ämari.

Vier Belgische F-16's en een zestigtal militairen staan nog tot eind maart in voor de Baltic Air Policing (BAP) Mission, een NAVO-missie die de veiligheid van het luchtruim boven Estland, Letland en Litouwen moet garanderen. Het is al de elfde keer dat ons land aan de missie deelneemt, de Belgische militairen zijn voor de derde keer in Ämari gestationeerd, op een uurtje rijden van de Estse hoofdstad Tallinn.

De hele operatie heeft de voorbije weken en maanden aan belang gewonnen door de Russische troepenopbouw in Oekraïne en Wit-Rusland en de dreigende inval in Oekraïne. Bij het bezoek van premier De Croo en de Estse eerste minister Kallas stonden de huidige spanningen dan ook bovenaan de agenda.

"De Belgische aanwezigheid hier is een teken van de gemeenschappelijke afschrikking ('joint deterrence') van de NAVO-landen", zei Kallas, die België uitgebreid bedankte voor de geleverde inspanningen. "Rusland heeft meer dan 100.000 troepen verzameld aan de grens met Oekraïne en meer dan 30.000 in Wit-Rusland. Dat is de grootste ontplooiing sinds de Koude Oorlog en bovendien zien we nog geen tekenen van de-escalatie. We moeten Rusland blijven afschrikken." Kallas en De Croo zijn het erover eens dat het initiatief nu van Rusland moet komen en dat op termijn een echte dialoog opgestart moet worden. "Maar dat kan niet met een geweer tegen het hoofd", zeiden ze allebei. Kallas vindt dat de NAVO-landen nu "strategisch geduld" aan de dag moeten leggen.

De Croo wil niet terugkeren naar de logica van de Koude Oorlog, waarbij Europa en de rest van de wereld in invloedssferen ingedeeld waren. "Iedereen moet stappen achteruit zetten, en daarna is het in het voordeel van iedereen dat er in Europa een veiligheidsarchitectuur komt waar men comfortabel bij is, maar waar men ook respecteert dat elk land zijn eigen veiligheidskeuzes moet kunnen maken, zonder geïntimideerd te worden."

Tijdens hun bezoek aan de luchtmachtbasis van Ämari waren De Croo en Kallas getuigen van een 'scramble', waarbij de militairen vanuit de NAVO-commandostructuur de opdracht krijgen met twee F-16's de lucht in te gaan om een dreiging te controleren - bijvoorbeeld een buitenlands militair toestel dat het Baltische luchtruim is binnengevlogen of een burgervliegtuig dat met problemen kampt. Volgens de militairen zelf varieert het aantal scrambles van week tot week, maar moesten ze de voorbije maanden niet meer opstijgen dan voordien het geval was.

De Litouwse eerste minister Ingrida Simonyte waarschuwde deze week nog dat de veiligheidssituatie in de Baltische regio dramatisch kan wijzigen als de Russische militairen in Wit-Rusland gestationeerd blijven. Er zou in dat geval een grotere ontplooiing van NAVO-troepen nodig zijn. Daarnaar gevraagd zei de Estse premier Kallas woensdag dat zo'n beslissing niet door individuele landen genomen zal worden, maar door de NAVO in haar geheel. De kwestie is voer voor de NAVO-top eind juni in Madrid, zei ze.

