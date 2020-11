Het ziet ernaar uit dat het Overlegcomité niet-essentiële winkels zal heropenen. Ook over de eindejaarsperiode komt duidelijkheid. Maar ondanks druk van CD&V en MR zet premier Alexander De Croo (Open VLD) de lijnen uit: 'Nog heel veel lichten staan op rood.'

Voor heel wat winkeleigenaars zal het Overlegcomité vrijdag wellicht goed nieuws brengen. De verschillende regeringen van dit land zijn het erover eens dat niet-essentiële winkels in een of andere vorm kunnen heropenen. Enkel de datum en de precieze veiligheidsvoorwaarden moeten worden vastgelegd. Een reservatiesysteem is een optie. Het ziet er evenwel naar uit dat de focus vooral op de winkelstraten komt te liggen. 'Ophopingen moeten beheerst worden', luidde het bij vicepremier Petra De Sutter (Groen) bij Villa Politica. Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) bevestigde in de Kamer dat hij in nauw contact staat met de provinciegouverneurs. 'Dit zal organisatietalent vragen.'Zo verschuift de focus eens te meer naar de eindejaarsperiode, dat andere hete hangijzer van het Overlegcomité. Hoe het ook zij: vrijdag moet er duidelijkheid komen, luidt het binnen de regering. Alleen valt het nog te bezien of alle partijen genoegen zullen nemen met de uitkomst. Vooral regeringspartijen CD&V en MR profileerden zich de laatste dagen op het thema.Zo stuurde CD&V-voorzitter Joachim Coens donderdagochtend een persbericht de wereld in. 'CD&V bevroeg haar leden en niet-leden over de manier waarop zij dit jaar Kerst zouden willen vieren', luidde het. 'Uit de bevraging blijkt dat mensen écht Kerst willen vieren, dus niet via de digitale weg. Niemand mag zich eenzaam of afgezonderd voelen. Zeker niet in deze periode.' Zijn MR-evenknie Georges-Louis Bouchez wil op zijn beurt een methode uit het Canadese Québec importeren: met tien mensen bijeenkomen mag, op voorwaarde dat men voor en na de feesten in quarantaine gaat.Opvallend: beide partijen lieten het na om een vraag te stellen aan de premier tijdens de plenaire vergadering. Binnen de regering wil men officieel niet reageren op de demarches. Maar dat zulke boodschappen de overheidscommunicatie vertroebelen staat vast. 'Ballonnetjes', zo zegt een regeringsbron. Want het moge duidelijk zijn: premier De Croo voelt samen met zijn vicepremier Frank Vandenbroucke (SP.A) niet veel voor extra versoepelingen. De liberaal zegt begrip te tonen voor de suggesties en bekommernissen. Maar hij kijkt naar de cijfers en luistert naar de wetenschappers, zo klinkt het. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en het aandeel positieve coronatesten liggen nog steeds onrustwekkend hoog. 'Nog veel lichten staan op rood', zei hij in de Kamer. 'Ondoordachte beslissingen kunnen zeer, zeer zware gevolgen hebben.'Eerder dan ons te fixeren op de feestdagen, wil De Croo dat we het langetermijnperspectief aanhouden. Het gaat over wintermaanden, aldus De Croo, met de focus op de meervoudsvorm. December, januari en februari worden nog een zware dobber. Het wordt kouder, mensen zullen nog meer binnen zitten dan vandaag al het geval was. Kerstmis en Nieuwjaar mogen geen aanleiding vormen voor een verbrodde winter. 'Ik zou niet willen dat we de vooruitgang van de vier voorbije weken gaan verspelen op vier dagen.'In regeringskringen benadrukt men dat ouderen en singles ook binnen de huidige regels niet alleen zouden moeten vieren. Daarnaast wordt er gehoopt op 'acties van verbondenheid' die het puur fysieke samenzijn overstijgen. Het zal hoe dan ook een intieme kerst worden, maar via creatieve manieren zou het toch kunnen aanvoelen alsof we met meer vieren, zo luidt het. Het is de lijn van 'Team Belgium' die De Croo al sinds zijn aantreden hanteert. 'Het zal nog een lange weg zijn', aldus de premier. 'Dat klinkt hard, maar de realiteit is jammer genoeg hard.'