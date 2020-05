Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) reageert positief op het Frans-Duitse voorstel voor een Europees economisch relanceplan. 'Dit is de ambitie die Europa vandaag nodig heeft', begroet De Croo de plannen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron stelden maandag voor om een relancefonds op te richten dat de komende jaren 500 miljard euro in de Europese economie moet pompen. Volgens De Croo sluit dat aan bij wat hij al maanden bepleit: 'een ambitieus en daadkrachtig Europa dat de schaal van Europa gebruikt om ons uit deze zware crisis te loodsen'.

Om het fonds te financieren willen Duitsland en Frankrijk dat de Europese Commissie met garanties van de lidstaten rechtstreeks geld gaat lenen op de markten. 'Het is dus het Europese niveau dat de schulden draagt en niet de lidstaten. Zo gebruik je de sterke schouders van Europa om de Europese economie weer op toerental te brengen', aldus De Croo. Tegelijkertijd zijn Merkel en Macron niet blind voor de individuele verantwoordelijkheid van de lidstaten, gaat hij verder.

De Belgische minister wijst erop dat Berlijn en Parijs expliciet zeggen dat 'een gezond economisch beleid en ambitieuze hervormingen' de basis zijn van het plan. Ook België wil een evenwicht tussen verantwoordelijkheid en solidariteit behouden. De Croo vindt dat het geld via een 'mix van leningen en subsidies' naar de lidstaten moet vloeien.

De minister wil de inzet van het geld gelinkt zien aan hervormingsprogramma's en investeringen in de digitale en ecologische transitie. Volgende week presenteert de Europese Commissie haar voorstellen rond het relanceplan. Nadien starten de concrete onderhandelingen tussen de lidstaten.

Eerder had gewezen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gepleit voor verzet tegen het relanceplan.

