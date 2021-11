Premier Alexander De Croo heeft dinsdagnamiddag de wereldleiders toegesproken op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) in Glasgow. 'De klimaatverandering slaat hard toe, ook in Europa', wond hij er geen doekjes om. 'Het is tijd voor actie, vanaf vandaag.'

De Croo hamerde er net als tijdens de Algemene Vergadering van de VN eind september op dat het letterlijk om een kwestie van leven of dood gaat. "De vuurstormen die door onze bossen razen. De hittegolven die onze gewassen vernietigen en onze drinkwatervoorraden doen verdampen. De overstromingen in onze dorpen. De 41 mensen die in juli omkwamen in zulke overstromingen in mijn land, de eerste Belgische burgers die het slachtoffer werden van de klimaatverandering. Andere landen hebben al een veel hogere prijs betaald, maar voor ons was het ver van ons bed. Iets op tv. Nu niet meer."

Voor onze premier is na het meest recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC maar één conclusie mogelijk: "We moeten de CO2-uitstoot snel en op grote schaal terugdringen om de doelstelling van anderhalve graad binnen bereik te houden. Er is echt geen tijd te verliezen. We liggen achter op schema en moeten het tempo opvoeren. We moeten dus meer doen en het moet hier gebeuren, in Glasgow." De Europese Unie en België ondernemen al actie, aldus de liberaal. "Wij investeren om een van de grootste producenten van offshore windenergie ter wereld te blijven. (...) We hebben de duidelijke ambitie om een van de belangrijkste knooppunten voor de voorziening van schone waterstof te worden. Om de weerbaarheid van de meest kwetsbare landen te versterken, verhogen we onze bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering met zestig procent. En we zullen 200 miljoen euro bijdragen aan de strijd tegen ontbossing."

Met de Green Deal wil de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal zijn en de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent verminderen tegen 2030. De andere industrielanden moeten volgen, aldus De Croo. "Europa heeft een historische verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatverandering. Daarom nemen wij het voortouw, maar we zijn niet de enigen die die verantwoordelijkheid moeten dragen. De andere grote economieën moeten dringend gelijkwaardige actie ondernemen. Sluit u aan bij de ambities van Europa. (...) Anders komen we niet terug op het spoor van wat we hebben afgesproken in Parijs."

De politiek moet mensen en bedrijven helpen de klimaattransitie waar te maken, aldus nog De Croo. "Er zijn tal van knappe koppen die op dit moment werken aan klimaatoplossingen: aan onze universiteiten van wereldklasse, in onze toekomstgerichte bedrijven. (...) Die klimaatovergang is niet alleen iets voor rijke mensen in rijke landen, want dan zullen we falen. Iedereen moet deel uitmaken van de verandering. Zodat duurzame technologieën betaalbaar worden. Zodat de energierekening omlaag gaat dankzij duurzame energie. Zodat vrouwen en mannen de juiste vaardigheden leren voor nieuwe, groene banen. Wij kunnen dit. Europa kan dit. De wereld kan dit. Of we overwinnen de klimaatcrisis samen, of we overwinnen ze helemaal niet."

De Croo roept op tot actie, vandaag nog. "Het is alle hens aan dek. (...) We kunnen de doelstellingen van Parijs nog steeds bereiken. We hebben de wetenschappelijke analyse. We hebben de technologische oplossingen voorhanden. We verzamelen het geld dat we nodig hebben. En we hebben het talent dat op dit moment met innovatieve antwoorden komt. (...) Nu moeten we de politieke wil verzamelen. (...) De conferentie van Glasgow gaat over politieke wil. (...) Laten we die wilskracht vinden en beginnen het tij te keren."

De Croo hamerde er net als tijdens de Algemene Vergadering van de VN eind september op dat het letterlijk om een kwestie van leven of dood gaat. "De vuurstormen die door onze bossen razen. De hittegolven die onze gewassen vernietigen en onze drinkwatervoorraden doen verdampen. De overstromingen in onze dorpen. De 41 mensen die in juli omkwamen in zulke overstromingen in mijn land, de eerste Belgische burgers die het slachtoffer werden van de klimaatverandering. Andere landen hebben al een veel hogere prijs betaald, maar voor ons was het ver van ons bed. Iets op tv. Nu niet meer." Voor onze premier is na het meest recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC maar één conclusie mogelijk: "We moeten de CO2-uitstoot snel en op grote schaal terugdringen om de doelstelling van anderhalve graad binnen bereik te houden. Er is echt geen tijd te verliezen. We liggen achter op schema en moeten het tempo opvoeren. We moeten dus meer doen en het moet hier gebeuren, in Glasgow." De Europese Unie en België ondernemen al actie, aldus de liberaal. "Wij investeren om een van de grootste producenten van offshore windenergie ter wereld te blijven. (...) We hebben de duidelijke ambitie om een van de belangrijkste knooppunten voor de voorziening van schone waterstof te worden. Om de weerbaarheid van de meest kwetsbare landen te versterken, verhogen we onze bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering met zestig procent. En we zullen 200 miljoen euro bijdragen aan de strijd tegen ontbossing." Met de Green Deal wil de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal zijn en de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent verminderen tegen 2030. De andere industrielanden moeten volgen, aldus De Croo. "Europa heeft een historische verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatverandering. Daarom nemen wij het voortouw, maar we zijn niet de enigen die die verantwoordelijkheid moeten dragen. De andere grote economieën moeten dringend gelijkwaardige actie ondernemen. Sluit u aan bij de ambities van Europa. (...) Anders komen we niet terug op het spoor van wat we hebben afgesproken in Parijs." De politiek moet mensen en bedrijven helpen de klimaattransitie waar te maken, aldus nog De Croo. "Er zijn tal van knappe koppen die op dit moment werken aan klimaatoplossingen: aan onze universiteiten van wereldklasse, in onze toekomstgerichte bedrijven. (...) Die klimaatovergang is niet alleen iets voor rijke mensen in rijke landen, want dan zullen we falen. Iedereen moet deel uitmaken van de verandering. Zodat duurzame technologieën betaalbaar worden. Zodat de energierekening omlaag gaat dankzij duurzame energie. Zodat vrouwen en mannen de juiste vaardigheden leren voor nieuwe, groene banen. Wij kunnen dit. Europa kan dit. De wereld kan dit. Of we overwinnen de klimaatcrisis samen, of we overwinnen ze helemaal niet." De Croo roept op tot actie, vandaag nog. "Het is alle hens aan dek. (...) We kunnen de doelstellingen van Parijs nog steeds bereiken. We hebben de wetenschappelijke analyse. We hebben de technologische oplossingen voorhanden. We verzamelen het geld dat we nodig hebben. En we hebben het talent dat op dit moment met innovatieve antwoorden komt. (...) Nu moeten we de politieke wil verzamelen. (...) De conferentie van Glasgow gaat over politieke wil. (...) Laten we die wilskracht vinden en beginnen het tij te keren."