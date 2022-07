De Croo noemt speculaties rond internationale topjob ‘zever’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) hoopt na de verkiezingen 2024 eerste minister te blijven. Dat zegt hij in de kranten van Mediahuis.

Zowel binnen de oppositie als binnen zijn eigen meerderheid wordt er al tijdje gefluisterd dat eerste minister Alexander De Croo al zou uitkijken naar een internationale carrière. Sommigen maken de vergelijking met Charles Michel (MR), die na één legislatuur als eerste minister verkaste naar het voorzitterschap van de Europese Raad.

Onlangs deed de naam van De Croo, tot de komst van minister Hadja Lahbib bevoegd voor Buitenlandse Zaken, nog de ronde als opvolger van Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. ‘Maar dat is de grootste onzin die ik al gehoord heb’, aldus De Croo in Het Nieuwsblad en De Standaard.

In die Mediahuiskranten drukt de liberaal expliciet zijn wil uit om ook na de verkiezingen van 2024 aan het roer van de regering te blijven. ‘Normaal gezien zegt niemand in België dat hij kandidaat­premier is. Maar ik wil hier eens duidelijk op antwoorden, want de zever daarrond begint onnozel te worden. Ik ambieer géén internationale job, maar wil de belangen van de Belgen zo goed mogelijk verdedigen. Als ik dat na 2024 verder kan doen, dan is dat absoluut mijn eerste en enige keuze.’