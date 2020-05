'Ik heb geen schrik van de vierpersonenmaatregel omdat we getoond hebben dat we dat kunnen en dat we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen', zo heeft vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) donderdag gezegd in 'De Ochtend'.

'Ik heb geen schrik van de vierpersonenmaatregel omdat we getoond hebben dat we dat kunnen en dat we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen', zo heeft vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) donderdag gezegd in 'De Ochtend'. 'Meer vrijheid betekent ook altijd meer verantwoordelijkheid', aldus De Croo.

De beslissing van de Veiligheidsraad om vanaf zondag toe te laten dat mensen thuis vier personen mogen ontvangen lokt veel reacties uit.

Federaal vicepremier Alexander De Croo heeft er wel vertrouwen in. 'Ik heb geen schrik van die vierpersonenmaatregel', zo zei De Croo in De Ochtend. Volgens de Open Vld-minister heeft de bevolking de voorbije weken verantwoordelijkheid getoond en heeft dat ook zijn vruchten afgeworpen.

Volgens De Croo doet de pers soms pogingen om de regeling 'op flessen te trekken', maar volgens hem is de regeling duidelijk. 'Ik ben ervan overtuigd dat de Belgen dat kunnen. Als we de maatregelen goed navolgen, heeft dat ook effect', aldus De Croo.

'Ik heb geen schrik van de vierpersonenmaatregel omdat we getoond hebben dat we dat kunnen en dat we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen', zo heeft vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) donderdag gezegd in 'De Ochtend'. 'Meer vrijheid betekent ook altijd meer verantwoordelijkheid', aldus De Croo.De beslissing van de Veiligheidsraad om vanaf zondag toe te laten dat mensen thuis vier personen mogen ontvangen lokt veel reacties uit. Federaal vicepremier Alexander De Croo heeft er wel vertrouwen in. 'Ik heb geen schrik van die vierpersonenmaatregel', zo zei De Croo in De Ochtend. Volgens de Open Vld-minister heeft de bevolking de voorbije weken verantwoordelijkheid getoond en heeft dat ook zijn vruchten afgeworpen. Volgens De Croo doet de pers soms pogingen om de regeling 'op flessen te trekken', maar volgens hem is de regeling duidelijk. 'Ik ben ervan overtuigd dat de Belgen dat kunnen. Als we de maatregelen goed navolgen, heeft dat ook effect', aldus De Croo.