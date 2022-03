Premier Alexander De Croo huldigt de Russen die openlijk hun afgrijzen laten horen over de oorlog in Oekraïne. 'In dit conflict is de tegenstander niet de Russische bevolking', zei hij woensdag in de Kamer.

Volgens de premier is het duidelijk dat niet iedereen in Rusland achter de invasie van Oekraïne staat. 'Ik zou niet kunnen geloven dat het de wil van de bevolking is om een zwarte pagina in de geschiedenis te schrijven. Ik zou hulde willen brengen aan zij die een dissidente stem en hun afgrijzen laten horen ten opzichte van wat er in Europa aan het gebeuren is vandaag.' De Croo herhaalde ook dat een EU-lidmaatschap voor Oekraïne op dit moment 'niet aan de orde' is. 'Voor mij is het glashelder dat Oekraïne lid is van de Europese familie, net als een aantal andere landen zonder daarom lid te zijn van de EU. Het lidmaatschap behelst een gans ander niveau van verplichtingen.' De eerste minister pleitte opnieuw voor een nauwer partnerschap met Oekraïne en andere landen in de regio die zich naar het westen richten.