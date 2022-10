De Croo: ‘Hotelkamers zijn geen goede oplossing voor opvang asielzoekers’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) vindt het geen structurele oplossing om asielzoekers in hotelkamers op te vangen.

De groenen, die deel uitmaken van de federale regering, hadden er donderdag voor gepleit te overwegen om kwetsbare asielzoekers in hotels onder te brengen, maar de premier vindt dat ‘om meerdere reden geen goede oplossing’, zei de eerste minister vrijdag in De Afspraak op Canvas.

Het kernkabinet van de federale regering besliste vrijdag 150 personeelsleden van federale overheidsdiensten in te schakelen om opvangplaatsen voor asielzoekers te operationaliseren. ‘Met een zeventigtal mensen kan je ongeveer 1.500 plaatsen vrijmaken’, rekende De Croo voor. Nochtans is het volgens hem niet zo vanzelfsprekend om personeel te vinden. Zo zou militairen inschakelen niet altijd zo evident zijn.

Het gaat ook vaak om mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, zei hij. Kiezen voor hotelkamers wil de eerste minister niet. ‘Ik weet dat een aantal ngo’s in een noodsituatie er gebruik van hebben gemaakt, maar het is geen oplossing en ze hebben het gedaan zonder goedkeuring van het kabinet’ van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). ‘We zitten eigenlijk in een vluchtelingencrisis, maar er gaat minder aandacht naar omdat er intussen twee tot drie andere crisissen zijn’, aldus nog De Croo.