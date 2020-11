Premier Alexander DeCroo heeft woensdag de herdenking van Wapenstilstand bijgewoond aan de Menenpoort in Ieper. Koning Filip deed dat aan de Congreskolom in Brussel.

Traditioneel is de herdenking van Wapenstilstand in Ieper een groot gebeuren met duizenden deelnemers en toeschouwers. Omwille van de coronamaatregelen kon de grootschalige herdenking dit jaar niet doorgaan. De Last Post Association, de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en de stad Ieper sloegen de handen in elkaar om een coronaproof herdenkingsmoment te organiseren. Daarbij werd geen publiek toegelaten. De enige aanwezigen waren vier genodigden, één klaroenspeler en een doedelzakspeler, op ruime afstand van elkaar.

'Ook in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we Wapenstilstand op gepaste wijze blijven herdenken, zeker hier in Ieper. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was ons land het slagveld van de hele wereld', aldus De Croo.

Koning Filip en Annelies Verlinden (CD&V) op 11 november 2020 te Brussel. © Getty Images

Nieuwe gezichten

Tijdens een korte militaire plechtigheid werd er na het neerleggen van een bloemenkrans aan het Graf van de Onbekende Soldaat een minuut stilte gehouden. Daarna wakkerde de koning met zijn sabel de eeuwige vlam aan en weerklonk de Last Post.

Twee nieuwe gezichten vertegenwoordigden de federale regering: minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Defensie Ludivine Dedonder. Ook de nieuwe chef defensie admiraal Michel Hofman tekende uiteraard present. Door de coronacrisis was de plechtigheid soberder dan anders.

Traditioneel is de herdenking van Wapenstilstand in Ieper een groot gebeuren met duizenden deelnemers en toeschouwers. Omwille van de coronamaatregelen kon de grootschalige herdenking dit jaar niet doorgaan. De Last Post Association, de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en de stad Ieper sloegen de handen in elkaar om een coronaproof herdenkingsmoment te organiseren. Daarbij werd geen publiek toegelaten. De enige aanwezigen waren vier genodigden, één klaroenspeler en een doedelzakspeler, op ruime afstand van elkaar. 'Ook in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we Wapenstilstand op gepaste wijze blijven herdenken, zeker hier in Ieper. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was ons land het slagveld van de hele wereld', aldus De Croo.Tijdens een korte militaire plechtigheid werd er na het neerleggen van een bloemenkrans aan het Graf van de Onbekende Soldaat een minuut stilte gehouden. Daarna wakkerde de koning met zijn sabel de eeuwige vlam aan en weerklonk de Last Post. Twee nieuwe gezichten vertegenwoordigden de federale regering: minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Defensie Ludivine Dedonder. Ook de nieuwe chef defensie admiraal Michel Hofman tekende uiteraard present. Door de coronacrisis was de plechtigheid soberder dan anders.