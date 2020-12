Premier Alexander De Croo (N-VA) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben in de Brusselse gemeente Etterbeek een werkbezoek gebracht aan de speciale eenheden van de federale politie.

Ze kregen een demonstratie van een interventie bij een gijzelingsactie te zien. Minister Verlinden vond het 'indrukwekkend'. Ook premier De Croo was lovend: 'Wat zij doen, is bijzonder belangrijk voor alle Belgen', zei hij op het einde van zijn bezoek. De federale regering belooft meer manschappen en middelen.

Nadat ze een toelichting gekregen hadden over de werking en de opdrachten van de speciale eenheden van de federale politie kwamen De Croo en Verlinden voor het oog van de uitgenodigde pers in een interventiepantservoertuig aan bij het trainingscentrum. Daar kregen de twee ministers al het materieel te zien waar de speciale eenheden mee werken. Voor een spectaculaire demonstratie begon, moesten premier De Croo en minister Verlinden een kogelvrij vest aantrekken. 'Als mijn kinderen dat gaan zien, gaan ze eindelijk denken dat ik iets cools doe', grapte de premier.

Het was een bevrijding van een gijzelingsactie die de speciale eenheden lieten zien. Roland Pacolet, de directeur van de speciale eenheden bij de federale politie, legt de oefening uit. 'Een situatie bij een advocatenkantoor is geëscaleerd, een advocaat en zijn bediende worden gegijzeld door een verdachte die de vrijlating eist van zijn kompaan. Deze simulatie, een einde maken aan een gijzelingsactie, is de core business van de speciale eenheden.'

De oefening verliep vlekkeloos. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden toonde zich onder de indruk: 'Ik vond het bijzonder indrukwekkend hoe zij de technieken beheersen, hoe zij samenwerken en hoe zij communiceren. Zeer snel wordt alle informatie gedeeld om ervoor te zorgen dat die operaties zo veilig mogelijk verlopen.'

De minister werkt aan de uitbreiding van het korps. Ze liet eerder al weten dat ze mikt op het rekruteren van 1.600 politiemensen per jaar. 'Ook voor de speciale eenheden gaan we bijkomende effectieven rekruteren en daarnaast zullen we ook inzetten op de aankoop van elektronische middelen.' Hoeveel manschappen er precies gaan bijkomen bij de speciale eenheden kon minister Verlinden nog niet vertellen. Momenteel werken er 575 mensen. 'Om op volle kracht te draaien, hebben we nog 90 mensen nodig', klinkt het bij de woordvoerder van de federale politie, Sarah Frederickx.

Inhaalslag

En daarnaast zijn er dus de investeringen die nodig zijn in het technologisch materiaal: drones, camera's, materiaal voor telecommunicatie. Directeur Pacolet erkent dat er de afgelopen jaren al veel gebeurd is, maar hij vraagt nu een vervolg: 'Wij hebben een inhaalbeweging kunnen doen ten gevolge van de budgetten die we verkregen hebben naar aanleiding van de terroristische situatie, maar die inhaalbeweging moet nu bestendigd worden. Er is nood aan budgetten voor aankoop van zeer specifiek en heel duur materiaal. Dit is mijn vraag aan de ministers, dat ze ervoor zorgen dat er continuïteit komt en blijft in het ter beschikking stellen van de budgetten.'

Erkenning van de politiek is er in elk geval. Premier De Croo bracht hulde: 'Het werk van de speciale eenheden van de federale politie is bijzonder belangrijk voor alle Belgen. Het is in de meest dramatische situaties dat wij op hen kunnen rekenen. Heel wat zaken op het gebied van terroristische dreiging zijn vermeden door de interventies die zij vaak doen.'

