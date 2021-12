Premier Alexander De Croo wil het Europese coronacertificaat behouden en de boosterprik er deel van laten uitmaken. Dat zegt de eerste minister in de marge van de Europese top die donderdag in Brussel plaatsvindt.

Tijdens de Europese top die woensdag en donderdag plaatsvindt in Brussel, spreekt premier Alexander De Croo (Open VLD) zich uit voor het behoud van het Europese coronacertificaat.

'We hebben met Europese coronacertificaat een goede Europese oplossing die het voor burgers makkelijk en veilig maakt om zich binnen Europese Unie te verplaatsen. Laat ons die Europese oplossing ook proberen aan te houden', klinkt het.

De eerste minister pleit in die context voor uniformiteit onder de lidstaten. 'Als elk land het weer apart gaat doen, zijn we veel verder van huis. We moeten inzetten op dezelfde aanpak in heel Europa', aldus De Croo.

Daarnaast moet ook de derde prik van het coronavaccin deel uitmaken van het Europese coronacertificaat. 'Het virus verandert en dus moeten we ook onze instrumenten aanpassen, ook het Europees coronacertificaat. Het is belangrijk om de booster daarin in te schuiven en mensen gemotiveerd te houden om de boosterprik te nemen.'

De covid-discussie is een van de onderwerpen die donderdag bovenaan de agenda van de Europese staatshoofden en regeringsleiders prijkt.

