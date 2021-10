Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft maandag met de Spaanse premier Pedro Sanchez in Madrid gesproken over kwesties zoals de klimaatverandering, de stijgende energieprijzen, de rechtsstaat en Catalonië. Na afloop sprak De Croo over een productieve vergadering. Sanchez zei op zijn beurt verheugd te zijn dat een Belgische premier voor het eerst in tien jaar Madrid bezocht.

De Croo verwees naar de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijke Hof, dat delen van het recht van de EU niet compatibel zijn met de Poolse grondwet. Het Europees recht wordt nochtans gezien als de juridische basis van de EU. De Belgische premier noemde dat erg onrustwekkend. 'Als je een eenheidsmarkt wilt, heb je een scheidsrechter nodig', zei hij. De uitspraak in Polen kan volgens hem de EU ondermijnen. De kwestie zal dan ook aan bod komen op de Europese Raad op donderdag en vrijdag. 'Ik wil van hen (Polen, nvdr.) horen welke weg vooruit zij zien', zei hij.

De regeringsleiders spraken ook over de klimaatverandering en de stijgende energieprijzen. Om die prijzen onder controle te krijgen, moet de transitie naar hernieuwbare energie worden versneld. 'We moeten de ambitie hoog zetten, maar ook garanderen dat de transitie sociaal rechtvaardig is en eerlijk is', aldus De Croo. In zijn verklaring wees De Croo ook op de moeilijkere momenten in de Spaans-Belgische betrekkingen. Ter herinnering: de banden tussen Spanje en België kwamen een paar jaar geleden onder druk te staan naar aanleiding van het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië en de ballingschap van de Catalaanse leider Carles Puigdemont in ons land. 'We hebben onze meningsverschillen gehad, dat is geen geheim', zei De Croo. 'Maar meningsverschillen tussen vrienden versterken die relatie. Ik ben hier vandaag gekomen om die kracht te onderstrepen.'

Hij stelde dat België en Spanje heel wat eigenschappen gemeenschappelijk hebben, zoals diverse samenlevingen. 'Dat is iets dat we moeten koesteren', zei hij. 'Democratie gaat niet enkel over de meerderheid, maar ook over minderheden. Een democratie die ervoor kiest om diversiteit als een sterkte te zien, is een sterke democratie.' Volgens De Croo hebben beide landen de banden aangehaald over het belang van dialoog, om verschillen tussen gemeenschappen te overbruggen. 'De enige juiste weg is de weg van politieke dialoog', zei hij.

