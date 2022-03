Dat zei de premier donderdagnamiddag in de Kamer tegen Oekraïens president Volodymyr Zelensky.

Nadat het Oekraïense staatshoofd donderdagnamiddag per videoverbinding een toespraak had gegeven, nam eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) het woord. 'De strijd die jullie voeren, is niet alleen een strijd voor het voortbestaan van Oekraïne. Het is ook een strijd voor onze gemeenschappelijke waarden van vrijheid en democratie', aldus De Croo, die de Belgische steun aan Oekraïne benadrukte.

'Wij zullen doorgaan met militaire en humanitaire steun. Op dit moment is er nieuwe hulp vanuit België onderweg. Tijdens de laatste NAVO-top en de Europese Raad heeft u om extra militaire steun gevraagd. Ik kan u meedelen dat het Belgische leger nieuwe wapens voor Oekraïne heeft besteld', klonk het terwijl een Oekraïense delegatie vanop de tribune toekeek.

Wel benadrukte de eerste minister dat België niet kan ingaan op Zelensky's verzuchting voor een no-fly-zone. 'Laten we eerlijk zijn: dit zou betekenen dat Russische vliegtuigen moeten worden neergeschoten en dat er een escalatie komt die heel Europa zou kunnen overspoelen. We zouden nog meer levens verliezen, een grotere oorlog zonder oplossing. De NAVO is geen partij in dit conflict. En het mag er ook geen worden. Ik besef dat dit niet het antwoord is dat u wilt horen, maar ik geloof dat u het argument begrijpt.'

Weet dat alle Belgen uw moed en koelbloedigheid bewonderen. Premier Alexander De Croo (Open VLD)

Daarnaast ging De Croo dieper in op de Oekraïense aanvraag tot Europees lidmaatschap. Volgens de premier moet er een versnelde oplossing gevonden worden het toetredingsvraagstuk. 'Het zou een fundamentele fout zijn van Europa om Oekraïne te laten wachten op het formele proces van toetreding tot de Europese Unie. Het lidmaatschap van Europa is een lang en veeleisend proces - en daar zijn goede redenen voor. Daarom moeten wij werk maken van een snellere en directere oplossing, een snellere economische integratie van Oekraïne en Europa.'

De Croo vertelde Zelensky dat Oekraïne op België mag blijven rekenen. 'Wij zullen Oekraïne blijven steunen. Politiek, door Rusland hoge economische kosten op te leggen. Diplomatiek, door Rusland te isoleren. Door humanitaire en militaire hulp te verlenen en door degenen die op de vlucht zijn voor Russische raketten en bommen onderdak te bieden. Wij staan aan uw zijde, en wij blijven aan uw zijde.'

Tot slot zei de eerste minister dat er ook onder de Belgische bevolking veel steun voor Oekraïne bestaat. 'Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden, gezien de dramatische omstandigheden. Maar weet wel dat alle Belgen uw moed en koelbloedigheid bewonderen. Wij bewonderen de dapperheid van het Oekraïense volk. En bovenal bewonderen wij uw waardigheid ten overstaan van zoveel onmenselijkheid.'

