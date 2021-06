Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft woensdag een telefonisch onderhoud gehad met de president van de Democratische Republiek Congo FélixTshisekedi naar aanleiding van de 61ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. Hij heeft zijn steun uitgesproken voor de coronagolf die het land treft, schrijft de premier op Twitter.

Koning Filip en De Croo waren normaal gezien naar Kinshasa gereisd naar aanleiding van de verjaardag van de onafhankelijkheid en om de overdracht van een tand van Patrice Emery Lumumba aan zijn familie te begeleiden. Door de coronapandemie werd de reis (en de overdracht) echter uitgesteld.

De premier heeft dan ook 'namens ons land steun en medeleven uitgesproken bij de coronagolf die DRC treft'. Sinds het begin van de pandemie stierven aan Congo al zeker 900 mensen aan het virus.

'We bespraken ook de humanitaire situatie in Oost-Congo na de vulkaanuitbarsting van vorige maand (bij de uitbarsting van de Nyiragongo vielen minstens 32 doden en werden honderden woningen vernield, nvdr.) en de beslissing van de Belgische regering inzake teruggave van Congolees erfgoed', aldus De Croo nog op Twitter. Hij verwijst naar de beslissing van het kernkabinet van 18 mei om een juridisch kader te creëren voor de teruggave van kunstwerken die in de Belgische musea bewaard worden en afkomstig zijn uit voormalig Belgisch-Congo (1908-1960), maar ook uit Rwanda en Burundi.

Koning Filip en De Croo waren normaal gezien naar Kinshasa gereisd naar aanleiding van de verjaardag van de onafhankelijkheid en om de overdracht van een tand van Patrice Emery Lumumba aan zijn familie te begeleiden. Door de coronapandemie werd de reis (en de overdracht) echter uitgesteld. De premier heeft dan ook 'namens ons land steun en medeleven uitgesproken bij de coronagolf die DRC treft'. Sinds het begin van de pandemie stierven aan Congo al zeker 900 mensen aan het virus. 'We bespraken ook de humanitaire situatie in Oost-Congo na de vulkaanuitbarsting van vorige maand (bij de uitbarsting van de Nyiragongo vielen minstens 32 doden en werden honderden woningen vernield, nvdr.) en de beslissing van de Belgische regering inzake teruggave van Congolees erfgoed', aldus De Croo nog op Twitter. Hij verwijst naar de beslissing van het kernkabinet van 18 mei om een juridisch kader te creëren voor de teruggave van kunstwerken die in de Belgische musea bewaard worden en afkomstig zijn uit voormalig Belgisch-Congo (1908-1960), maar ook uit Rwanda en Burundi.