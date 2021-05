Ons land staat open voor discussie over het vrijgeven van de patenten op de coronavaccins. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd in de Kamer. 'Maar de voorwaarde is wel een betere beschikbaarheid en betaalbaarheid', aldus de eerste minister.

De discussie over het vrijgeven van de patenten op coronavaccins woedt al even. De VS, die tot nu geen voorstander was, kondigde woensdag aan dat ze de opheffing van de patenten gaat steunen. En Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen liet daarop donderdag/vandaag weten dat ook de Europese Unie bereid is te praten over elk voorstel dat de crisis op een efficiënte en pragmatische manier aanpakt.

Premier De Croo kreeg naar aanleiding daarvan donderdag vragen van Kamerleden Sofie Merckx (PVDA), André Flahaut (PS) en Séverine De laveleye (Ecolo).

'België staat open voor discussie', zei De Croo in zijn antwoord. 'Met een open geest en met het juiste doel: namelijk dat dit moet leiden tot een snellere productie en minder kosten. Dat is een prioriteit en moest drastisch verbeteren tegenover vandaag. (...) Mij lijkt het logsich dat we daarover rond de tafel gaan zitten met de (farma nvdr.) sector.'

Het principe van de octrooien, als compensatie voor investeringen in innovatie, kan volgens de premier echter niet ter discussie staan. 'Ik denk dat ons land geen lessen moet krijgen over internationale solidariteit. Zeventig procent van de Europese vaccins worden geproduceerd in België. Het zijn onze kennis, onze investeringen en onze mensen die momenteel produceren voor de hele wereld. En ik vind dat logisch. Wij zijn een land waarin innovatie beloond wordt en waar hierin wordt geïnvesteerd.'

De Croo voegde daar aan toe dat hij over de kwestie samen gaat zitten met zijn collega's in de Europese Raad, 'absoluut met de bedoeling om te zorgen dat solidariteit kan spelen. En dat er meer en sneller geproduceerd wordt, dat moet de nummer 1 prioriteit zijn. En als men kan aantonen dat die maatregel kan helpen om sneller, meer en goedkoper te produceren, dan moeten we met de sector daarover spreken.'

