Als er een Europees goedgekeurd coronavaccin is, zal ons land vanaf 5 januari kunnen starten met vaccineren. Dat zegt premier Alexander De Croo.

Volgens De Croo ligt er een 'concreet plan' op tafel om vanaf 5 januari te kunnen starten met vaccinaties. Bedoeling is om dat plan 'op zeer korte termijn' te bespreken en goed te keuren.

Binnen de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid kon er woensdagochtend nog geen akkoord bereikt worden over de vaccinatiestrategie rond COVID-19. De kwestie komt morgen/donderdag opnieuw aan bod komt op een nieuwe IMC.

Volgens premier Alexander De Croo ligt er wel al een concreet voorstel van strategie op tafel. In dat voorstel is sprake van vaccinaties vanaf 5 januari. 'Als de vaccins klaar zijn, dan zal ons land klaar zijn en zullen we duidelijke afspraken hebben over wie er eerst gevaccineerd wordt en op welke manier dat zal gebeuren', aldus De Croo.

De premier maakt zich sterk dat het plan 'op zeer korte termijn' zal goedgekeurd worden. Concreet is het volgens De Croo de bedoeling om vanaf 5 januari te starten met vaccinaties, op voorwaarde dat er groen licht is van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

'Er is geen tijd te verliezen, maar op 5 januari zullen we klaar zijn, net zoals andere landen. De vaccins moeten nog Europees goedgekeurd worden. Maar zodra de vaccins klaar zijn, zullen we als land klaar zijn om zo snel mogelijk zoveel mogelijk Belgen te vaccineren', aldus nog De Croo.

