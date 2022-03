Indien de energieprijzen in september nog steeds hoge toppen blijven scheren, dan zal de regering niet zomaar de maatregelen afschaffen die ze heeft genomen om de factuur te drukken. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag verklaard in de Kamer. Hij reageerde daarmee op de kritiek vanuit de oppositie dat de verlaging van de btw op gas verlaagt tijdens de zomermaanden.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer werden de premier en minister van Energie Tinne Van der Straeten aan de tand gevoeld over het derde pakket maatregelen dat de regering maandagavond overeen kwam om de prijzen enigszins te drukken. Dat akkoord bevat een tijdelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit, een mazoutcheque van 200 euro en een verlaging van de accijnzen op diesel en benzine.

Voor de oppositie is de deal te weinig en komt hij te laat. 'Bij de Lidl krijg je doorgaans meer korting dan bij deze regering', stelde PVDA-Kamerlid Peter Mertens. Ook Barbara Pas (Vlaams Belang) laakte dat 'de burgers het hier letterlijk en figuurlijk niet warm van krijgen. En voor Bert Wollants (N-VA) is het akkoord evenmin evenwichtig, omdat wie met stookolie verwarmt proportioneel een veel hogere tussenkomst krijgt dan wie met gas verwarmt.

Alledrie hekelden ze ook dat de btw-verlaging op gas van 21 naar 6 procent er tijdens de zomermaanden komt. Premier De Croo reageerde dat er in september een evaluatie komt. En als dan blijkt dat er nog steeds dermate hoge prijzen worden gerekend, dan zal de regering niet zomaar beslissen de maatregelen af te schaffen, verzekerde de eerste minister.

De Croo vergelijk de maatregelen ook met de beslissingen in Nederland en Frankrijk. De ingrepen van de Belgische regering gaan 'sneller en breder', luidde het. 'Kom niet zeggen dat deze regering geen maatregelen neemt in vergelijking met andere landen', aldus de eerste minister.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer werden de premier en minister van Energie Tinne Van der Straeten aan de tand gevoeld over het derde pakket maatregelen dat de regering maandagavond overeen kwam om de prijzen enigszins te drukken. Dat akkoord bevat een tijdelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit, een mazoutcheque van 200 euro en een verlaging van de accijnzen op diesel en benzine. Voor de oppositie is de deal te weinig en komt hij te laat. 'Bij de Lidl krijg je doorgaans meer korting dan bij deze regering', stelde PVDA-Kamerlid Peter Mertens. Ook Barbara Pas (Vlaams Belang) laakte dat 'de burgers het hier letterlijk en figuurlijk niet warm van krijgen. En voor Bert Wollants (N-VA) is het akkoord evenmin evenwichtig, omdat wie met stookolie verwarmt proportioneel een veel hogere tussenkomst krijgt dan wie met gas verwarmt. Alledrie hekelden ze ook dat de btw-verlaging op gas van 21 naar 6 procent er tijdens de zomermaanden komt. Premier De Croo reageerde dat er in september een evaluatie komt. En als dan blijkt dat er nog steeds dermate hoge prijzen worden gerekend, dan zal de regering niet zomaar beslissen de maatregelen af te schaffen, verzekerde de eerste minister. De Croo vergelijk de maatregelen ook met de beslissingen in Nederland en Frankrijk. De ingrepen van de Belgische regering gaan 'sneller en breder', luidde het. 'Kom niet zeggen dat deze regering geen maatregelen neemt in vergelijking met andere landen', aldus de eerste minister.