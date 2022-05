De Croo: ‘Als je met de duivel danst, verandert de duivel jou en niet andersom’

Dat zei de premier maandagavond in een toespraak in Berlijn over de relaties tussen de Europese Unie en Rusland.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) is voor een tweedaags werkbezoek in Berlijn. Daar had hij maandagnamiddag een onderhoud met Bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zal hij dinsdag ook samenzitten met Bondskanselier Olaf Scholz. Naar aanleiding van Europadag op 9 mei hield de liberale regeringsleider ook een toespraak in de Französische Dom op de Gendarmenmarkt, in het hart van de Duitse hoofdstad.

De Croo ging vooral in op de Russische invasie van Oekraïne en de gevolgen daarvan voor het Europese project. De premier, die maandagavond ook een informeel gesprek heeft met minister van Financiën en de liberale FDP-voorzitter Christian Lindner, presenteerde in zijn toespraak enkele voorstellen die Europa in de nieuwe politieke realiteit moeten actualiseren.

Zo wil De Croo de Europese pijler van de NAVO versterken. ‘We hebben het geluk dat president Biden vandaag de kapitein is van ons trans-Atlantische schip. Maar we mogen niet naïef zijn: niet meer dan vijf jaar geleden stelde de Amerikaanse president openlijk onze collectieve verdediging in vraag’, verwees De Croo naar Donald Trump. Tegen die achtergrond pleit De Croo ervoor om het legermaterieel van de lidstaten beter op elkaar af te stemmen door een meer volwassen, volwaardig Europees industrieel-militair complex uit de grond te stampen.

Daarnaast ging De Croo dieper in op de energie-onafhankelijkheid van Rusland. Hij stak daarbij de hand in eigen boezem. ‘Laten we eerlijk zijn: Europa heeft zich te lang aan Rusland vastgeklampt voor goedkope Russische olie en gas. Ik geloofde ook sterk in Wandel durch Handel, dat we samen een win-win situatie konden creëren. Maar we hadden het mis. Als je met de duivel danst, verandert de duivel jou en niet andersom. Het verblindde ons. Het maakte ons zelfgenoegzaam. En als we niet snel en besluitvaardig handelen, zal het ons verlammen’, klonk het. De premier pleitte voor een snellere omslag naar duurzame energiebronnen en betere interconnectie tussen de Europese lidstaten.

Tot slot behandelde De Croo de mogelijke uitbreiding van de Europese Unie, nu Oekraïne, Moldavië en Georgië een officiële lidmaatschapsaanvraag hebben ingediend. ‘Als je het geopolitiek bekijkt, is de integratie van Oekraïne, Moldavië (de premier vernoemde Georgië niet, nvdr.) en de Westelijke Balkan iets wat we echt moeten doen. Niets zou gevaarlijker zijn voor Europa dan stil te zitten, de status quo te verdedigen en zich terug te trekken achter onze grenzen. Onze Europese buren zouden in vazalstaten worden veranderd.’

Maar liever dan over uitbreiding, spreekt de premier over ‘eenmaking’. ‘We mogen ons niet verliezen in conceptuele definities. Wel moeten we Oekraïne enerzijds materieel steunen bij de heropbouw van het land en anderzijds op een immateriële manier door bijvoorbeeld de Oekraïense rechtsstaat te versterken of hen volwaardig tot de Europese interne markt toe te laten.’