'Als we de kappers openen, dan zal het voorgoed zijn. We willen geen jojo-bewegingen', aldus premier Alexander De Croo, verwijzend naar het buitenland, waar versoepelingen vrij snel opnieuw werden ingetrokken.

Het Overlegcomité beslist vrijdag of de contactberoepen op 13 februari open kunnen gaan, maar premier Alexander De Croo wilde daar zondag in De Zevende Dag (Eén) niet op vooruitlopen. Hij was wel duidelijk dat een eventuele opening niet tijdelijk zal zijn.

Voor de opening van de horeca en evenementensector is het volgens hem kijken naar de vaccinatie-uitrol. Voor sommigen zal die begin juli afgerond zijn, volgens anderen in september, maar De Croo hield het erbij dat 'naar de herfst toe, een groot deel van de bevolking gevaccineerd zal zijn'.

'We vragen veel van de mensen, dus we zullen ook openen zodra het kan', benadrukte hij.

Strohalm

De premier herhaalde dat de coronacrisis en de gezondheidsmaatregelen erg zwaar wegen. 'Onderschat niet hoe uitputtend de onzekerheid voor de mensen is', waarschuwde hij. Hij herhaalde zijn oproep tot voorzichtigheid in de uitspraken omdat de feiten zeer snel veranderen. 'Het vaccin is een strohalm' waar de mensen zich aan vastklampen, 'maar dat ongrijpbaar is' wegens de capaciteitsproblemen bij de producenten.

De Croo ging ook in op die die problemen bij de producenten. Zo verwees AstraZeneca naar problemen bij de vestiging van Seneffe. Uit de inspectie van het FAGG en zijn Europese partners bleek volgens hem dat er een tekort was aan een bepaalde basisstof. 'Is dat een typisch productieprobleem bij de opstart? Of werd er voorrang gegeven aan iemand anders', wierp de eerste minister op.

Exportverbod

Wat de productie van Pfizer in Puurs betreft, stelde Alexander De Croo dat het FAGG als preventieve maatregel een soort exportverbod kan afkondigen. 'Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn, en op het eerste zicht zal dat ook niet nodig zijn', voegde hij eraan toe.

In antwoord op het protest tegen de coronamaatregelen stelde Alexander De Croo dat 'we best geen juridische onzekerheden moeten toevoegen' aan de onzekerheden die bij de mensen nu al wegen. De juridische basis van de huidige maatregelen wordt niet in vraag gesteld, zo is meermaals door de Raad van State bevestigd, voerde hij aan. 'Als er bijvoorbeeld een coronawet zou komen, gaat die dan stabiel zijn?', vroeg hij zich af.

