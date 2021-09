Een akkoord over de verlenging van de federale steunmaatregelen voor de coronacrisis is voor de komende uren. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd in New York. Ook volgens PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne zit er een akkoord in de pijplijn.

De coronasteunmaatregelen lopen normaal gezien eind deze maand af. Verschillende stemmen pleitten eerder echter al voor een verlenging, maar een akkoord hierover binnen de Vivaldi-coalitie blijft voorlopig uit.

De maatregelen waarvan sprake zijn het overbruggingsrecht, de tijdelijke werkloosheid, de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringenen en de COVID-premie van 50 euro voor mensen met een socialebijstandsuitkering.

'We staan dicht bij een akkoord, maar moeten nog enkele details uitwerken', zei PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne donderdagmiddag. 'De bedoeling is uiteraard om te blijven steunen tot het einde van het jaar en in 2022 opnieuw te kijken welke maatregelen nog nodig zijn.' Volgens Dermagne is het geen hinderpaal dat eerste minister De Croo in New York verblijft.

'We zijn de laatste details aan het uitwerken', zei ook De Croo in de VS. 'Het volume wordt zwaar afgebouwd. We gaan de steun verminderen met 80 procent, omdat we zien dat de economische heropleving beter is dan tot nu toe verwacht.'

'De economische vooruitzichten voor de twee volgende jaren zijn beter dan verwacht, blijkt uit cijfers van het Monitoringcomité die er binnenkort aankomen', vervolgde De Croo. 'Op een paar plaatsen zullen we nog steun geven - een paar sectoren lijden toch nog zwaar, heel specifieke gevallen.'

